Την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και διαμόρφωσης ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη σημερινή επίσκεψή του στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST, στη Λάρισα.

«Όπως έχω πει πολλές φορές, αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η σημερινή κυβερνητική πολιτική», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων.

«Στη χώρα μας ήρθαν 80 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Θα περίμενε ο κάθε πολίτης αυτά τα χρήματα να έχουν αξιοποιηθεί σωστά, να έχουν αυξήσει το βιοτικό επίπεδο, να έχουν δημιουργήσει ισχυρές υποδομές. Εδώ, ειδικά για τη Θεσσαλία, είναι κρίσιμο το θέμα της διαχείρισης των υδάτων μετά την καταστροφή του Daniel», σημείωσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα από τη δέκατη θέση βρίσκεται πλέον στην τέταρτη πανευρωπαϊκά ως προς τις ανισότητες, ενώ επισήμανε την απόκλιση μεταξύ των μισθών και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

«Αυτά, λοιπόν, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και η κατάσταση στις υποδομές αποδεικνύουν την αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής. Άρα, στόχος είναι ένας: η ήττα της Νέας Δημοκρατίας, η νίκη του ΠΑΣΟΚ, η αλλαγή της πολιτικής, για να έχει ο κάθε πολίτης, όπου κι αν κατοικεί σε όλη την Ελλάδα, προοπτική και μέλλον», τόνισε.

«Η σημερινή κατάσταση είναι αδιέξοδη και ευνοεί τους λίγους, δεν ευνοεί τους πολλούς. Η ζωή δυσκολεύει για τους πολλούς», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι ονομαστικές αυξήσεις των μισθών δεν συνοδεύονται από αντίστοιχη αύξηση της αγοραστικής δύναμης λόγω της ακρίβειας. Αναφέρθηκε, επίσης, στα υψηλά ενοίκια και στην κατάσταση της δημόσιας υγείας και παιδείας.

Αναφερόμενος στην οικονομία και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Το στοίχημα σήμερα για την ελληνική οικονομία είναι να γίνει πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική, για να ανοίξουν πολλές και καλές θέσεις εργασίας για τις νεότερες γενιές, για να μείνουν στον τόπο τους, να παράξουν και να δημιουργήσουν οικογένειες και έτσι η χώρα μας να έχει προοπτική και μέλλον».

«Ένα βέλτιστο παράδειγμα βρίσκουμε σήμερα εδώ στη Θεσσαλία, σε αυτό το Κέντρο Καινοτομίας. Ένα κέντρο καινοτομίας όπου συναντιούνται η έρευνα και η παραγωγή, όπου ιδέες και πρωτοβουλίες νεοφυών ή παραδοσιακών επιχειρήσεων δημιουργούν συνέργειες και πετυχαίνουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε την ανάγκη στήριξης αντίστοιχων κέντρων σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ, έδωσε έμφαση στη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση και τον τουρισμό, καθώς και στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας σε ολόκληρη την παραγωγική διαδικασία, μέσω της ανάπτυξης κέντρων καινοτομίας και έρευνας.

«Πρέπει όμως να επενδύσουμε και στην τεχνητή νοημοσύνη, διότι είναι ένα πολύ κρίσιμο εργαλείο για να ενισχύσουμε κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που χρειάζονται συμβουλές σε αυτό το πεδίο, πάντα με σεβασμό στα δικαιώματα του πολίτη», επισήμανε.

«Έχουμε, λοιπόν, ένα άλλο όραμα για την παραγωγή, για την περιφερειακή ανάπτυξη. Και αυτό το σχέδιο θα κριθεί στις επόμενες εθνικές εκλογές απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η χώρα μας αξίζει και μπορεί καλύτερα», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.