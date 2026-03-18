Ν. Ανδρουλάκης: “Το ΠΑΣΟΚ έχει μια στρατηγική: Να νικήσει τη ΝΔ, να υπάρξει πολιτική αλλαγή και να υλοποιήσει το πρόγραμμά του”

“Το ΠΑΣΟΚ τάσσεται υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα για όσο διάστημα διαρκεί η έκτακτη κατάσταση, γιατί δεν μπορεί το κράτος να κερδοσκοπεί από την αύξηση των τιμών στην ενέργεια και στα καύσιμα”, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA για τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τα μέτρα που πρόταξε η κυβέρνηση. “Από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, στην ενέργεια βγάζεις υπερπλεονάσματα, τα οποία χρησιμοποιούνται πολλές φορές κατόπιν ως προεκλογικό αντίδωρο με pass”, σχολίασε.

Ως προς την κρίση στη Μέση Ανατολή και τη συνάντηση ενημέρωσης με τον πρωθυπουργό, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι “είναι θεσμική υποχρέωσή μου να ζητώ ενημέρωση για όλα τα σοβαρά θέματα. Ο πρωθυπουργός πρέπει να ενημερώνει συχνά και τη Βουλή και τους πολιτικούς αρχηγούς. Πρέπει να έχουμε μια εύρυθμη λειτουργία του πολιτικού συστήματος”, ενώ επισήμανε ότι η θέση του στη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη ήταν να παρασχεθεί απόλυτη αλληλεγγύη στην Κύπρο, είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλη η Κύπρος είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό και κράτη, όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία είναι εκεί για να δείξουν την ευρωπαϊκή τους αλληλεγγύη. Αλλά από την άλλη δεν θα έχουμε καμία συμμετοχή στον πόλεμο, που διεξάγουν ο Νετανιάχου και ο Τραμπ στο Ιράν. Ούτε και χρήση των βάσεων για να ξεκινήσουν από βάσεις της Ελλάδας πολεμικές επιχειρήσεις. Αυτές ήταν οι θέσεις μου και όφειλα να τις θέσω στον κ. Μητσοτάκη και νομίζω ότι έτσι πρέπει να κινηθούμε στον πόλεμο αυτό”.

Ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε αιχμηρά τις τελευταίες δηλώσεις του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και υπουργού Υγείας, Αδ. Γεωργιάδη, σχετικά με το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Είπε συγκεκριμένα πως “εάν έβγαινε ένας υπουργός του ΠΑΣΟΚ κι έλεγε ότι είναι αδιάφορο το γεγονός ότι ένας απόστρατος συνταγματάρχης του Ισραήλ είχε “καρφώσει” το Predator και παρακολουθούσε τους τέσσερις αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας για μήνες, αυτός ο άνθρωπος θα είχε παραιτηθεί την επόμενη ημέρα. Ένας απόστρατος συνταγματάρχης του Ισραήλ έχει παγιδεύσει την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και είναι αδιάφορο για τον κ. Γεωργιάδη; Και μας το παίζει και πατριώτης; Ντροπή. Έπρεπε να έχει παραιτηθεί από χθες. Τι λέμε στην Τουρκία; Λέμε στην Τουρκία – που και αυτή είναι τρίτη χώρα όπως το Ισραήλ – ότι αν παρακολουθούν τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν τρέχει τίποτα; Και τα λέει αυτά υπουργός, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας;”, αναρωτήθηκε.

Σχετικά με το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι “με τις πλάτες της Νέας Δημοκρατίας και του υπουργείου φαγώθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Γι΄αυτό μην τα συμψηφίζουμε όλα”. Με αφορμή τη σύλληψη προσώπων που είχαν απευθείας σύνδεση με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και με εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα οποία καταγράφονται στις επισυνδέσεις της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σημείωσε πως η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι “δεν την ξεκουνά κανείς με περισσότερη αλαζονεία, περισσότερη ανευθυνότητα και αν θέλετε την άποψή μου και περισσότερη διαφθορά”. “Το ΠΑΣΟΚ έχει μια στρατηγική: Μέχρι τις εκλογές να πείσει ότι μπορεί να κυβερνήσει διαφορετικά, πιο ηθικά, πιο αξιοκρατικά, με διαφάνεια και να υλοποιήσει το πρόγραμμά του”, πρόσθεσε αντικρούοντας τη στρατηγική της ΝΔ περί σταθερότητας: “Σταθερότητα σημαίνει να βλέπουμε τέτοια διαφθορά και να μην μπαίνει κανείς φυλακή; Όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Για μένα η σταθερότητα πάει μαζί με την πολιτική αλλαγή. Και αυτό που δεσμεύομαι στους πολίτες είναι ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι έστω και με μια ψήφο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία και πάρει την εντολή, θα κάνει κυβέρνηση για να υλοποιήσει το πρόγραμμα που θα φέρει και σταθερότητα και καλύτερες ημέρες στον ελληνικό λαό”, τόνισε.

Ερωτηθείς για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: “Δεν είναι θέμα άλλης άποψης, είναι θέμα άλλης στρατηγικής. Δεν δέχομαι, λοιπόν, κανείς να πυροβολεί τη συλλογική μας προσπάθεια. Δεν δέχομαι τη διαφορετική στρατηγική και ειδικά όταν αυτή εργαλειοποιείται συνεχώς από την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας. Οι διαγραφές δεν είναι η στρατηγική μου ούτε η προτεραιότητα μου. Είναι το έσχατο μέσο, όταν βλέπω να πυροβολούν τα πόδια της παράταξης και της συλλογικής προσπάθειας”.

Ενώ σχετικά με την τοποθέτηση του κ. Δούκα για ξεχωριστό ψήφισμα στο συνέδριο, τόνισε: “Νομίζω ότι κρούει συνεχώς ανοιχτές πόρτες. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια στρατηγική: Να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, να υπάρξει πολιτική αλλαγή και να υλοποιήσει το πρόγραμμά του. Για να το πετύχουμε αυτό, δεν χρειάζονται ούτε υπονοούμενα ούτε πράγματα τα οποία επί της ουσίας δεν έχουν περιεχόμενο. Χρειάζεται ένα μόνο πράγμα: Οι θέσεις μας και το πρόγραμμά μας να φτάσουν στα αυτιά εκατομμυρίων Ελλήνων. Η εθνική στρατηγική, την οποία θα παρουσιάσουμε στο συνέδριο, θα περιέχει και την πολιτική στρατηγική μετεκλογικά. Θα είναι όλα στο φως”.