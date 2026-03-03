N. Ανδρουλάκης προς K. Μητσοτάκη: Η χώρα μας να μείνει μακριά από κάθε εμπλοκή στον πόλεμο

«Στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης έγινε μια σε βάθος ανάλυση των δεδομένων για τη στάση που πρέπει να κρατήσει η ΕΕ, για τις επιπτώσεις της εμπόλεμης κατάστασης στις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής και για τον ασφαλή επαναπατρισμό των Ελλήνων», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, αναφέρει πως: «Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε την ανάγκη η χώρα μας να μείνει μακριά από κάθε εμπλοκή στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με το Ιράν, και ότι πρέπει να μείνουμε προσηλωμένοι στο γράμμα και το πνεύμα του διεθνούς δικαίου καθώς και στην ανάγκη ειρηνικής επίλυσης της διαφοράς με διπλωματικά μέσα.

Ως προς τη στρατιωτική παρουσία της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι αυτή πρέπει να αποσκοπεί στην υποστήριξη του Κυπριακού Ελληνισμού και όχι στην εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή».