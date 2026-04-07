Ν. Ανδρουλάκης: Πρέπει να οδηγηθούμε σε εκλογές – Έχουμε μια βαθιά διεφθαρμένη και εκβιαζόμανη κυβέρνηση

Αίτημα εκλογών έθεσε επιτακτικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για “μια εκβιαζόμενη κυβέρνηση, βαθιά διεφθαρμένη που επιλέγει την ατιμωρησία και τα παιχνίδια με τους θεσμούς. Εκβιαζόμενη από τον απόστρατο Ισραηλινό, από τους βουλευτές που είναι υπόδικοι”.

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο της συνέντευξής του στον ΣΚΑΪ, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σχολιάζοντας δηλώσεις και υπονοούμενα υπουργών της κυβέρνησης για ιδιοτελείς μεθοδεύσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ανέφερε:

“Οργανώνεται ένα σχέδιο απαξίωσης των ευρωπαϊκών θεσμών. “Κάνει παιχνίδια στον κ. Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία”. Ακούω υπονοούμενα για γεωπολιτικές επιλογές. Μα, αυτά τα λέει η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμανλή; Δεν ντρέπονται λίγο; Βγαίνουν οι υποκλοπές, επιτίθενται στις ανεξάρτητες αρχές. Έβαλαν στη μηχανή του κιμά τους κ.κ. Ράμμο και Μενουδάκο. Επιτίθενται σε δικαστές. Τώρα επιτίθενται και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Για να πουν, τι; Ότι τους κάνει παιχνίδια; Τα πράγματα είναι απλά: Είχα κάνει ερώτηση στον Πρωθυπουργό για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν γνωστό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αν θυμάστε, μου είχε απαντήσει τότε ότι υπάρχουν “κάποιες σκιές”. Οι “κάποιες σκιές” είναι το 1 δισεκατομμύριο. Ξανακάνω δημόσια παρέμβαση και μου κάνει προσωπική επίθεση ο κ. Αυγενάκης, λέγοντας ότι έχω μια “περίεργη εμμονή” με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι “δεν φοράω τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας”. Ρωτάω λοιπόν σήμερα: Ποιον θα εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός; Εμένα ή τους διεφθαρμένους βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας; Την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ή τα ψεκασμένα αφηγήματα της Νέας Δημοκρατίας, για να κάνουν διάχυση ευθυνών και επί της ουσίας να διαστρεβλώσουν τον δημόσιο διάλογο για ένα ακόμη σκάνδαλο;”

Απαντώντας στην επιχειρηματολογία της κυβέρνησης ότι οι ελεγχόμενοι Βουλευτές δεν αποκόμισαν οικονομικό όφελος, έθεσε τη διάσταση της οικονομικής ζημίας στους κρατικούς και κοινοτικούς πόρους εις βάρος των έντιμων δικαιούχων.

“Αν σηκώσει κάποιος το τηλέφωνο και πάρει τηλέφωνο στο υπουργείο και πει “αυτός έχει βοσκοτόπι, έχει και ζώα, αλλά εκεί που δικαιούται Χ, θα πάρει 2 επί Χ”, είναι απάτη; Είναι κλεψιά; Άρα, τι θέλουν να μας πουν; Αυτό αξιολόγησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κι έστειλε αυτά τα ονόματα στη Βουλή. Αν αυτά που έκαναν, δεν είχαν οικονομικό κόστος, δεν θα έρχονταν τα ονόματά τους. Έρχονται για να ελεγχθούν. Και αν θέλετε την άποψή μου, κάποιοι από αυτούς θα καταδικαστούν διότι απ’ ό,τι φαίνεται στη δικογραφία κάποια από αυτά που έχουν κάνει, είναι πολύ βαριές παρανομίες”.

Στον απόηχο της πρότασης του Πρωθυπουργού για ασυμβίβαστο Βουλευτή -Υπουργού και επιστροφή στη βουλευτική ιδιότητα με τη λήξη των υπουργικών καθηκόντων, ο κ. Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε την παροιμία ότι ο πνιγμένος πιάνεται από τα μαλλιά του.

“Πετάει ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα που ούτε λύνει το πρόβλημα γιατί, καθαρές λύσεις είναι ο Βουλευτής να μην μπορεί να είναι Υπουργός και ο Υπουργός να μην μπορεί να είναι Βουλευτής. Διότι ένας Βουλευτής που γίνεται Υπουργός και ξέρει ότι θα ξανακατέβει βουλευτής στις επόμενες εκλογές, προφανέστατα μπορεί να κάνει ρουσφέτια στην εκλογική του πελατεία”.

Εξήγησε ότι “εκεί όπου υλοποιείται το μοντέλο που προτείνει ο κ. Μητσοτάκης, υπάρχει μονοεδρική ή λίστα. Διαφωνώ με τη λίστα. Με το μοντέλο “Μητσοτάκης Αυτοκράτορας” που διορίζει Υπουργούς, Βουλευτές και τη δικαιοσύνη διαφωνώ. Θέλω έναν Πρωθυπουργό με όρια στις εξουσίες του” και επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να μην επιλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης από το υπουργικό συμβούλιο, να υπάρχουν θητείες για ευρωβουλευτές και βουλευτές και σταυρός επιλογής.

Επί των θεσμικών αλλαγών μάλιστα διασαφήνισε:

“Προσωπικά είμαι έτοιμος να κουβεντιάσω τα πάντα για να τελειώσει αυτή η ιστορία που πλήττει το δημόσιο συμφέρον. Και για να σας δείξω τη γενναιότητα του ΠΑΣΟΚ και των βουλευτών μας, στο συνέδριό μας περάσαμε το εξής: κανένας να μην μπορεί να είναι βουλευτής πάνω από 20 χρόνια, αλλά προσέξτε, όχι από εδώ και πέρα, αναδρομικά. Αν αυτό λοιπόν γίνει νόμος του κράτους, θα ξέρει ο καθένας ότι τα “ρουσφετομάγαζα” δεν είναι ούτε να τα χτίζεις για μια ζωή ούτε για να τα παραλαμβάνουν τα παιδιά και τα εγγόνια σου. Για εμένα η αξιοκρατία στη χώρα έρχεται με τους θεσμούς και με τον σεβασμό στο κοινοβούλιο. Όλα μπορούμε να τα συζητήσουμε αλλά να τα συζητάμε γενναία, για τις επόμενες εκλογές, με ειλικρίνεια και όχι να κάνουμε επικοινωνιακά παιχνίδια που δεν έχουν καμία αξία”.

Ερχόμενος στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων και την ανοικτή επιστολή που απηύθυνε σε δημόσιους αξιωματούχους που υπήρξαν στόχοι του predator, τόνισε:

“Μου έχει κάνει εντύπωση, αντί να είναι η πρώτη ερώτηση των συναδέλφων σας “κύριε Δένδια, κύριε Χατζηδάκη, κύριε Γεωργιάδη, ο Ανδρουλάκης που του λέγατε διάφορα υπονοούμενα, πήγε και καταδίκασε το παρακράτος των υποκλοπών. Κέρδισε στο πλημμελειοδικείο, κέρδισε στο Ανώτατο Δικαστήριο την απόφαση που ακύρωσε το νόμο Τσιάρα. Εσείς τι έχετε κάνει;” Το προσπερνάτε και εσείς, το προσπερνούν και αυτοί. Το σκάνδαλο αυτό υποτιμήθηκε. Το μότο ήταν “ο Ανδρουλάκης κούρασε”. Και τώρα βλέπουμε να εκβιάζεται ο Πρωθυπουργός από απόστρατο αξιωματικό του Ισραήλ. Πότε ξανά είχαμε εκβιαζόμενο Πρωθυπουργό δημοσίως; Ποτέ!

Μόλις καταδικάστηκε το παρακράτος των υποκλοπών, τώρα τελικά …δεν κούρασα. Η επιμονή μου μάλλον είχε κάποια αξία όχι προσωπική, είχε αξία για τη δημοκρατία μας, για τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν πάνε, λοιπόν, στη δικαιοσύνη όλοι αυτοί, γιατί είναι παντρεμένοι με τις καρέκλες τους. Στον βωμό του να μείνουν στην εξουσία, θυσιάζουν την αξιοπρέπειά τους, την ηθική τους, τον όρκο τους να υπηρετούν τον λαό και την πατρίδα. Έστειλα μια επιστολή, τους καλώ να κάνουν αυτά που επιτάσσει ο όρκος τους, και όχι εγώ”.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και την αναποτελεσματικότητα της να βάλει φρένο στην ακρίβεια και την αισχροκέρδεια.

“Πήγα στην Κύπρο και στο περιθώριο της συζήτησης μας με τον κ. Χριστοδουλίδη, μου είπε ότι εκεί μηδενίστηκε ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Πως κατάφεραν οι Κύπριοι και το πέρασαν στις τιμές και εδώ δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία; Έκαναν εκτεταμένους ελέγχους στην αγορά και καταγραφή τιμών πριν την ανακοίνωση του μέτρου, το ανακοίνωσαν ξαφνικά και στη συνέχεια έκαναν εκτεταμένους ελέγχους με πρόστιμα σε όσους δεν το πέρασαν στην τιμή. Και το πέρασαν και το διατηρούν. Άρα αν η Κύπρος μπορεί, η Ελλάδα γιατί δεν μπορεί για να έχουμε χαμηλότερες τιμές στα βασικά προϊόντα οι πιο αδύναμοι Έλληνες;” αναρωτήθηκε.

Και κλιμακώνοντας την κριτική του προς την κυβέρνηση σημείωσε: “Χρησιμοποιεί τον ΦΠΑ και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ώστε να βγάζει υπερέσοδα λόγω της ακρίβειας και να τα κάνει pass για να δημιουργεί πελατειακές σχέσεις με τον ελληνικό λαό. Στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, μπορούμε να πάμε στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα καύσιμα”.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε επιτακτικά το αίτημα εκλογών.

“Πρέπει να οδηγηθούμε σε εκλογές. Η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι έχουμε μια εκβιαζόμενη κυβέρνηση, βαθιά διεφθαρμένη που επιλέγει την ατιμωρησία και τα παιχνίδια με τους θεσμούς. Εκβιαζόμενη από τον απόστρατο Ισραηλινό, από τους βουλευτές που είναι υπόδικοι. Προσωπικά, όσες φορές έχει έρθει δικογραφία στη Βουλή για κάποιον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κάνω το απλό: Τον θέτω εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας έως ότου αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη αν πρέπει να καταδικαστεί ή όχι. Γιατί δεν το κάνει ο κ. Μητσοτάκης; Γιατί θα πέσει. Άρα, αυτό που κάνω παγίως, ο Πρωθυπουργός δεν είναι ικανός να το πράξει για να στείλει στον ελληνικό λαό μήνυμα ότι σέβεται τους θεσμούς και θέλει το Κοινοβούλιο να μην είναι μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία υποδίκων”.

Και συμπλήρωσε: “Όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που έχει απαξιώσει την πολιτική, έχει απογοητευτεί και είναι οργισμένο με την σημερινή κατάσταση, θα επιλέξει ένα κυβερνητικό κόμμα για να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω στο τέλος με πολλή δουλειά, αγώνα, προσπάθεια και ενότητα, θα είναι το ΠΑΣΟΚ αυτή η επιλογή. Γιατί είναι το μόνο κόμμα που δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, το μόνο κόμμα που έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι το μόνο κόμμα που έχει στελέχη και ανανέωση για να γίνει κυβέρνηση. Όλα τα υπόλοιπα είναι ψήφος διαμαρτυρίας που στο τέλος θα ευνοήσει τη Νέα Δημοκρατία και την παραμονή της στην εξουσία.

Δεσμεύτηκα ότι πρωτιά του ΠΑΣΟΚ έστω και με μια ψήφο, εμείς γινόμαστε κυβέρνηση, υλοποιούμε το πρόγραμμά μας και η Νέα Δημοκρατία πάει στην αντιπολίτευση”.

Ενώ στην ερώτηση περί κυβερνητικών συνεργασιών υπογράμμισε:

“Με αυτούς που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός. Προφανέστατα αν ένα κόμμα δεν έχει αυτοδυναμία, θα πρέπει να επιλέξει να συνεργαστεί με κάποιο άλλο κόμμα. Όποιο κόμμα αποδεχθεί τις κυβερνητικές μας προτεραιότητες και δεν διαταράσσει την υλοποίηση του προγράμματός μας, θα είναι ένας πιθανός κυβερνητικός εταίρος που θα υποδείξει ο ελληνικός λαός”.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής περιέγραψε το πελατειακό κράτος επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.

“Απευθείας αναθέσεις: Εδώ μιλάμε για μια κυβέρνηση που έχει κάνει πάρτι στο Ταμείο Ανάκαμψης. Παντού απευθείας αναθέσεις ή υποτυπώδεις διαγωνιστικές διαδικασίες, με κέρδη δισεκατομμυρίων από συγκεκριμένους μεγάλους παίκτες. Τέσσερις φορές στη Βουλή έχω θέσει το εξής θέμα: Σχετικά με την ψήφο των αποδήμων, έδωσαν σε μια εταιρεία 300.000 ευρώ με απευθείας ανάθεση για επικοινωνιακό σχεδιασμό. 2,6 εκατομμύρια ευρώ στην ίδια εταιρεία, πάλι απευθείας ανάθεση. Και δίνουν και 5 εκατομμύρια με υποτυπώδεις διαγωνιστικές διαδικασίες στις οποίες συμμετέχουν άλλες τρεις άλλες δύο εταιρείες που κατέθεσαν προτάσεις μόλις 2.000 ευρώ παραπάνω, στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, κάποιος κύριος πήρε 7,7 εκατομμύρια ευρώ δωράκι από τον κ. Μητσοτάκη. Το θέτω ξανά στην εκπομπή σας και περιμένω να πάρει την αναγκαία δημοσιότητα για να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Έχουμε όχι έναν ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά πολλούς και μικρούς “ΟΠΕΚΕΠΕδες”. Γι’ αυτό πρέπει να φύγουν το συντομότερο δυνατόν”.

Τέλος, ερωτηθείς για το νέο κόμμα Τσίπρα ότι “ο κ. Τσίπρας, όπως και κάθε Έλληνας, έχει δικαίωμα στη δεύτερη ευκαιρία. Βέβαια, πρέπει να αποδεικνύουμε στη ζωή μας ότι και κάτι έχουμε διδαχθεί, διότι είχα μια ευκαιρία πέντε χρόνια Πρωθυπουργός. Όταν στην πρώτη του συνέντευξη, μετά από μια μικρή “αγρανάπαυση” και έχοντας διατελέσει πέντε χρόνια Πρωθυπουργός, λέει ότι δεν θα έκλεινε τις τράπεζες τον Ιούλιο, αλλά θα τις έκλεινε τη Δευτέρα το πρωί μόλις είχε εκλεγεί Πρωθυπουργός, εδώ προκύπτουν δύο θέματα: Ότι οικονομικά αυτά που λέει, είναι αδιανόητα κι επικίνδυνα. Αλλά κι ένα άλλο θέμα. Είχε πει στον λαό για να πάρει την ψήφο του και το 36% ότι θα έκλεινε τις τράπεζες τη Δευτέρα; Άρα, εδώ υπάρχει θέμα δημοκρατικής ενσυναίσθησης”.