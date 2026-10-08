Ν. Ανδρουλάκης: Οι επιλογές σας, πάντα με ένα μαγικό τρόπο δυσκολεύουν τη ζωή των πολλών

«Ηαλαζονεία της κυβέρνησης θα πληρωθεί από τον ελληνικό λαό στις επόμενες εκλογές», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση κατά τη δευτερολογία και την τριτολογία του, απαντώντας στις τοποθετήσεις του υπουργού Ναυτιλίας Β. Κικίλια επί των δύο τροπολογιών του ΠΑΣΟΚ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είπε ότι η κυβέρνηση περιφρονεί τα κοινωνικά ζητήματα, είτε αφορούν τους νέους, είτε τους συνταξιούχους, είτε τους αγρότες, είτε τους κτηνοτρόφοι ή άλλους. Αλλά αυτή η περιφρόνηση δεν θα είναι για το καλό της ΝΔ, «γιατί η κοινωνία έχει πια πολύ μεγάλη εμπειρία των πολιτικών σας επιλογών, που πάντα με ένα μαγικό τρόπο δυσκολεύουν τη ζωή των πολλών και κάνουν δισεκατομμυριούχους τους ισχυρούς».

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι θα συνεχίσει να ζητά «μια απάντηση για την πρωτότυπη και περιφρονητική για την νοημοσύνη του ελληνικού λαού, πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το στεγαστικό. «Η λύση του στεγαστικού είναι να κάνουμε την Αθήνα μπετόν πάνω στο μπετόν;», αναρωτήθηκε. «Διαβάστε την απόφαση του ΣτΕ για μια ανάλογη υπόθεση μπόνους τετραγωνικών πριν μερικά χρόνια. Για να καταλάβετε ότι αυτά που πρότεινε ο πρωθυπουργός, όχι μόνο είναι κοινωνικά επικίνδυνα, αλλά δεν θα σταθούν ούτε συνταγματικά», πρόσθεσε. «’Αρα, λύσεις υπάρχουν, διάθεση να γίνουν πράξη από εσάς δεν υπάρχει και αποδεικνύεται κάθε μέρα με τη δημόσια συμπεριφορά και τις προτεραιότητές σας», υποστήριξε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σχολίασε ότι συνεχώς, όταν το κόμμα του καταθέτει προτάσεις, «ακούμε το γνωστό επιχείρημα των δημοσιονομικών κανόνων, το ακούσαμε στις 120 δόσεις και οι ίδιοι μετά από μερικές εβδομάδες ανέτρεψαν το επιχείρημα τους. Το ακούσαμε στην 13η σύνταξη και μετά έδωσαν 500 ευρώ επίδομα στους συνταξιούχους που επί της ουσίας είναι η μισή 13η σύνταξη, αν κάνουμε σωστά το λογαριασμό – και σήμερα έχουμε ακριβώς το ίδιο επιχείρημα».

Είπε ότι η μείωση του ΦΠΑ κατά 30% σε όλα τα υπόλοιπα νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων όπου δεν εφαρμόζεται σήμερα, είναι 20 με 25 εκατομμύρια και αναρωτήθηκε αν αυτό το κόστος είναι τόσο μεγάλο όταν πρόκειται για τη βελτίωση της ζωής των νησιωτών. «Επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της χώρας και είναι μη εφαρμόσιμο; Ελάτε τώρα. Μία μικρή από αυτές τις απευθείας αναθέσεις που κάνετε είναι τα 25 εκατομμύρια», σχολίασε.

Η μία τροπολογία του ΠΑΣΟΚ, προβλέπει μηχανισμό αντισταθμιστικής απόδοσης εσόδων ΦΠΑ για τα νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 έως 130.000 κατοίκων. Στο κυβερνητικό ερώτημα για το πού θα βρεθούν τα εν λόγω ποσά, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε: «Μα τα εισπράττετε αυτά τα χρήματα! Εμείς δε λέμε να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός, προτείνουμε τον Φ.Π.Α. που εισπράττετε κάθε χρόνο πάνω από το μειωμένο συντελεστή που υπάρχει στα μικρότερα νησιά των Δωδεκανήσων, να μπαίνει σε ένα ειδικό ταμείο και να επιστρέφει στα νησιά σε υποδομές».

Σχετικά με την αναφορά του σε «υπερτουρισμό» στη Ρόδο, που σχολιάστηκε από τον υπουργό, ο κ. Ανδρουλάκης είπε πως αυτή η έννοια δεν έχει να κάνει με το πόσοι ταξιδιώτες επισκέπτονται ένα νησί την τουριστική περίοδο, αλλά έχει να κάνει και με τις υποδομές του νησιού, αν έχει καλό λιμάνι, καλή διαχείριση απορριμάτων, αν έχει καλές δομές υγείας. Σημείωσε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ έχει πολιτικό στόχο: να μειώσει το χάσμα μεταξύ κρατικών επενδύσεων και ιδιωτικών επενδύσεων, για να κάνει πιο ανθεκτικές τις υποδομές και άρα να μην υπάρχει επιβάρυνση της ζωής των μόνιμων κατοίκων. «Δηλαδή η τουριστική ανάπτυξη να προχωρά μαζί με την ποιότητα ζωής», εξήγησε.