Ν. Ανδρουλάκης: «Να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα και καλοκαίρι»

Ιδιαίτερη αναφορά στις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων της νησιωτικής Ελλάδας έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελλόριζο.

Αφερόμενος στο μέλλον των νησιωτικών κοινωνιών, υπογράμμισε την ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι κάτοικοι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να παραμένουν στον τόπο τους.

«Το όραμά μας είναι να μείνουν στον τόπο τους και αυτοί και τα παιδιά τους, να κάνουν οικογένειες και να έχουν ένα καλύτερο μέλλον, για να είναι τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα καλοκαίρι», τόνισε.

Με τη δήλωση αυτή, μετά την επίσκεψή του στη Ρω και την κατάθεση στεφάνου στο μνημείο της Δέσποινας Αχλαδιώτη, ολοκληρώθηκε η διήμερη παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Καστελλόριζο. Κατά την παραμονή του στο ακριτικό νησί συναντήθηκε με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνομίλησε με κατοίκους, ενημερώθηκε για τα προβλήματα της περιοχής και επισκέφθηκε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.