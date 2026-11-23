Σε νέα φάση έντασης εισέρχεται η αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ., με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανεβάζει τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, θέτοντας στο επίκεντρο τις επιλογές της κυβέρνησής του για τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων» και τον ρόλο των funds.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με αφορμή την πανελλαδική πρωτοβουλία «Μαζί Σχεδιάζουμε», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητες τοποθετήσεις που θεωρεί ανακριβείς.

Αμφισβητώντας ευθέως τους ισχυρισμούς του πρώην πρωθυπουργού για τις μεταβιβάσεις δανείων, έθεσε το ερώτημα: «Δηλαδή τι θέλει ο κ. Τσίπρας; Να τον ακούμε να λέει ότι δεν πούλησε ούτε 1 ευρώ δάνεια στα funds και πούλησε 20 δισ. ευρώ με δικό του νόμο; Ή να λένε στελέχη της ΕΛΑΣ ότι δεν φταίει ο νόμος Τσίπρα αλλά ένας νόμος του 2003;».

Επιμένοντας στη νομοθετική διάσταση του ζητήματος, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι κατά την περίοδο 2003-2017 δεν δραστηριοποιούνταν στην ελληνική αγορά funds που προχωρούσαν σε αγορές μη εξυπηρετούμενων δανείων. «Όχι. Τα funds ήρθαν μετά τον νόμο που ψήφισαν στη Βουλή», σημείωσε.