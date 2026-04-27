Ν. Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Θα καταθέσουμε έξι νέες μηνύσεις – Θα το πάμε μέχρι τέλους

Έκτακτη συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, για την υπόθεση των υποκλοπών, την οποία χαρακτήρισε «σκοτεινή υπόθεση», προαναγγέλλοντας την κατάθεση έξι νέων μηνύσεων αλλά και την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ικανός να κάνει τα πάντα για να μείνει στην εξουσία και θα κάνω τα πάντα για να ξαναγίνει η Ελλάδα μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα επανέλαβε ότι εδώ και καιρό έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του προς τη Δικαιοσύνη, την σέβεται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ασκείται κριτική στις αποφάσεις της.

Χαρακτήρισε την απόφαση της ηγεσίας του Αρείου Πάγου ως προσβολή και υπονόμευση του κύρους της ίδιας της Δικαιοσύνης και πως με αυτήν κακοποιείται το αίσθημα δικαίου.

Δήλωσε πως «ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει για να αναπνεύσει η χώρα και η δημοκρατία γι αυτό η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ θα πάρει πρωτοβουλία και θα καταθέσει αίτημα για εξεταστική επιτροπή. Καλώ τα υπόλοιπα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να στηρίξουν το αίτημα», ενώ ανέφερε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τόνισε πως πρέπει να μπει ένα τέλος στην παρακμή, οι επόμενες εκλογές είναι κρίσιμες για την ποιότητα της δημοκρατίας και είπε πως «περιμένω από όλα τα πολιτικά πρόσωπα που στοχοποιήθηκαν από το λογισμικό του predator να σκεφτούν τώρα την ύστατη στιγμή τον όρκο τους, να υπηρετούν την πατρίδα και τον ελληνικό λαό και επιτέλους να διαβούν το κατώφλι του Αρείου Πάγου».