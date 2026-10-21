Ν. Ανδρουλάκης: Επαναφορά της 13ης σύνταξης, νέο ΕΚΑΣ και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Τέσσερις βασικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των συνταξιούχων παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης, τη θεσμοθέτηση νέου ΕΚΑΣ, τη μείωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης και την πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Μιλώντας σε εκδήλωση της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέπτυξε τις προγραμματικές δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ασφαλιστικό, ασκώντας παράλληλα κριτική τόσο στη σημερινή κυβέρνηση όσο και στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Συγκεκριμένα, καταλόγισε στην κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου την κατάργηση του ΕΚΑΣ, επισημαίνοντας ότι η απώλεια της συγκεκριμένης παροχής επιβάρυνε σημαντικά τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΠΑΣΟΚ, η 13η σύνταξη θα επανέλθει σταδιακά από το 2027, ενώ προβλέπεται νέο ΕΚΑΣ για περίπου 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους, με μηνιαία οικονομική ενίσχυση από 50 έως 180 ευρώ.

Επιπλέον, το κόμμα δεσμεύεται για μείωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης κατά 20% τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησής του, καθώς και για οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε επίσης στις εκκρεμότητες των συντάξεων χηρείας, ζητώντας λύσεις για δικαιούχους που δεν καλύφθηκαν από προηγούμενες ρυθμίσεις.

Στις προτάσεις περιλαμβάνονται ακόμη το ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων, η βελτίωση των ποσοστών αναπλήρωσης για ασφαλισμένους με πολλά χρόνια εργασίας και η αύξηση των αναπηρικών συντάξεων για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.