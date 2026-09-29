Ν. Ανδρουλάκης: Χρειάζεται δυναμική παρέμβαση με μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση των αυξήσεων στα καύσιμα, επανήλθε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ενώ άσκησε και σκληρή κριτική στην κυβέρνηση κατηγορώντας την ότι έχει χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία.

Υπογράμμισε ότι χρειάζεται τώρα δυναμική παρέμβαση με μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Αλλά και τα διυλιστήρια, που όπως ανέφερε, πρέπει να ρίξουν τις τιμές.

«Τα διυλιστήρια πρέπει να ρίξουν και αυτά τις τιμές γιατί αν δεν ρίξουν τις τιμές θα μειωθεί η κατανάλωση και αν οι τιμές παραμένουν ψηλά, ουσιαστικά θα μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και για το κράτος, άρα το κράτος δεν θα έχει έσοδα. Τα διυλιστήρια θα πουλάνε σε λιγότερους πολίτες, άρα πρέπει τώρα και αυτοί να συμβάλουν να πέσουν οι τιμές», είπε ο κ. Ανδρουλάκης. ( πηγή: MEGA).

Προειδοποίησε μάλιστα, ότι θα καταρρεύσει η κατανάλωση, εάν δεν γίνει τώρα μία ραγδαία παρέμβαση και στους τρεις πυλώνες που προανέφερε, συν τον έλεγχο στην αγορά σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα των καυσίμων, τονίζοντας ότι «όσο περνάνε οι μέρες κερδίζουν από το ΦΠΑ παραπάνω».

«Υπάρχει το ιταλικό παράδειγμα: Παίρνεις τον ΦΠΑ που έχεις εισπράξει παραπάνω από αυτό που έχεις προϋπολογίσει και τον ρίχνεις στη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Αυτό κάνει η Ιταλία. Γιατί να μην το κάνει η Ελλάδα; Έχεις βγάλει 140 εκ. παραπάνω το 8μηνο. Αυτό το μέτρο που λέω, είναι από τα παραπάνω έσοδα που πήρε το κράτος.

Προφανέστατα, δεν φτάνουν αυτά. Πρέπει να πάρουμε και από τον προϋπολογισμό300 εκ.ώστε τόσο μέσω της αξιοποίησης του επιπλέον ΦΠΑ που έχουμε εισπράξει όσο και μέσω του προϋπολογισμού να μειώσουμε δυναμικά τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο ντίζελ», σημείωσε.

Πρόσθεσε πως «τα διυλιστήρια πρέπει να συμβάλλουν να πέσουνοι τιμές».

«Εμείς προτείναμε στη ΔΕΘ να θεσμοθετηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός που αφορά όλα τα ολιγοπώλια και θα φορολογεί τα υπερκέρδη. Επειδή όμως αυτό θα γίνει του χρόνου, για να πέσουν φέτος οι τιμές πρέπει και τα διυλιστήρια να δίνουν χαμηλότερες τιμές, διότι σε άλλη περίπτωση του χρόνου θα χάσουν έσοδα που θα φορολογηθούν. Αλλά και το κράτος να ρίξει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, γιατί; Θα μειωθεί η κατανάλωση, ήδη μειώνεται», τόνισε.

«Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία»

Όταν βγαίνουν υπουργοί της και λένε: “εμείς εκφράζουμε τους νοικοκύρηδες και εσείς τους κακομοίρηδες”, όταν βγαίνουν βουλευτές της και δηλώνουν πως “δεν έχει υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα, διότι ακόμη η Λεωφόρος Αλεξάνδρας έχει κίνηση”, όταν βγαίνουν υπουργοί της και επιχειρηματολογούν πως “όπου και να πας στον κόσμο, σου λένε τι ωραία που περνούν οι Έλληνες”, ενώ οι Έλληνες έχουν τη μικρότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη, αυτοί οι άνθρωποι είναι εκτός κοινωνίας, έχουν άλλες προτεραιότητες», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Καρτελοποίηση στην Υγεία»

Με επικρίσεις ότι η κυβέρνηση έχει χάσει την επαφή της με την κοινωνία, ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε και για καρτελοποίηση στην υγεία και επέκρινε την πολιτική της κυβέρνησης που όπως τόνισε γεννά ιδιωτικές κλινικές.

Το ΠΑΣΟΚ, τόνισε, μιλάει για ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας με κανόνες.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπενθύμισε ότι «ο ελληνικός λαός πληρώνει τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας μαζί με τη Βουλγαρία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας θέλει υγειονομικό χάρτη, ελέγχους στις ιδιωτικές δομές. Αντιθέτως, τι γίνεται; Καρτελοποίηση της ιδιωτικής υγείας. Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, δομές ιδιωτικής υγείας. Όλα σε έναν απόλυτο έλεγχο. Αυτό είναι το έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε.

Κληθείς να σχολιάσει τιςδημοσκοπήσεις είπε ότι η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η λαϊκή ετυμηγορία και εξέφρασε βεβαιότητα ότι ο κόσμος θα γυρίσει την πλάτη στην αλαζονεία και τον διχασμό, απορρίπτοντας τα διλήμματα Μητσοτάκης ή χάος και το ή εμείς ή κανείς.

Η χώρα, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρέπει να πάει μπροστά και όχι πίσω και υπογράμμισε ότι η πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ ενώνει και δεν διχάζει.

«Αυτά τα σενάρια της αλαζονείας και του διχασμού τα ζήσαμε και είδαμε τα αποτελέσματά τους και με τον έναν και με τον άλλον. Εμείς λέμε: θετική ψήφος στο ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμά του, για το πολιτικό του προσωπικό, για την πολιτική του αυτονομία από συμφέροντα, διότι χωρίς εξαρτήσεις μπορείς να υλοποιήσεις όσα λες.Με εξαρτήσεις δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Άρα, η δική μας πολιτική αλλαγή ενώνει τον κόσμο. Δεν τον διχάζει. Και, νομίζω ότι στο τέλος θα την επιλέξει ο ελληνικός λαός».

Και επ΄αυτού κατέληξε:

«Αντίπαλος μας είναι η κυβέρνηση. Κάθε αξιωματική αντιπολίτευση έχει αντίπαλο την κυβερνητική πολιτική και κανέναν άλλον. Έχουμε, όμως, χρέος να απαντάμε και να θυμίζουμε. Διότι, και ο κ. Τσίπρας κρίθηκε. Στο χθες ανήκει. Του έδωσε ο λαός, όπως και στον κ. Μητσοτάκη, δύο ευκαιρίες, όχι μία. Είδαμε τι έκανε. Τα θυμόμαστε.

Σήμερα μιλάει για δίκαιη φορολόγηση και ήταν ο Πρωθυπουργός που ήταν δίκαιος μόνο με τα ολιγοπώλια. Είχαμε 15% το φόρο στα μερίσματα και τον έκανε 10%. Τον πίεσε καμιά τρόικα; Και ο κ. Μητσοτάκης το 10% το έκανε 5%. Τον πίεσε κανένας; Άρα, είχαμε δύο πρωθυπουργούς που, αντί να κρατήσουν το συντελεστή 15% στα μερίσματα που κυρίως είναι τα δισεκατομμύρια που βγάζουν οι τράπεζες και τα ολιγοπώλια, το πήγε ο ένας 10% και ο άλλος 5%.

Συγχρόνως, ο πολίτης περνούσε μία πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Αυτά πρέπει να θυμηθούμε. Τα παιχνίδια με τους θεσμούς, το τι έλεγε ο κ. Μητσοτάκης τα προηγούμενα χρόνια και το τι έζησε ο πολίτης. Άρα, αντίπαλός μας είναι η κυβέρνηση και πρέπει να θυμόμαστε το χθες. Διότι, τον αγώνα τον κάνουμε για να πάει η χώρα μπροστά και όχι παραπίσω. Διότι, τα πίσω είχαν έναν ακριβό λογαριασμό για τους πολίτες».

Ως προς την κατάργηση του ΣΕΥΥΠ, των γνωστών και ως Ράμπο Υγείας, με τον νόμο του επιτελικού κράτους, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Και έρχονται εκ των υστέρων και αναγνωρίζουν: ίσως να κάναμε λάθος. Βεβαίως κάνατε λάθος. Έπρεπε να πεθάνει ένας διάσημος, όταν εκατοντάδες Έλληνες πολίτες που δεν είναι διάσημοι, είναι θύματα αυτών των πρακτικών;»

Ειδικός Λογαριασμός για κάθε νησί

Με φόντο την περιοδεία του ίδιου και κλιμακίων του ΠΑΣΟΚ σε νησιά του Αιγαίου το προηγούμενο τριήμερο, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την πρόταση του για τη σύσταση ενός ειδικού λογαριασμούγια να χρηματοδοτηθούν υποδομές ανθεκτικότητας της νησιωτικής Ελλάδας.

«Για να βρούμε χρήματα να ρίξουμε για την υγεία, την παιδεία, για παιδικούς σταθμούς για το δημογραφικό στα νησιά μας πρότεινα να υπάρξει ένας Ειδικός Λογαριασμός για κάθε νησί, όπου θα μπαίνει ο επιπλέον ΦΠΑ που θα εισπράττεται κάθε χρόνο με το σημερινό συντελεστή σε σχέση με τον κατώτατο συντελεστή. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια ευρώ θα είναι για τη Ρόδο, για τη Σαντορίνη και για άλλα νησιά όπου σήμερα υπάρχει ο υψηλός συντελεστής;

Άρα, κάθε χρόνο θα μπορούν αυτά τα νησιά να έχουν και καλύτερες υπηρεσίες υγείας και καλύτερη παιδεία. Θα το καταθέσω με τροπολογία άμεσα στη Βουλή. Περιμένω την κυβέρνηση να το στηρίξει. Τι πιο δίκαιο; Η κυβέρνηση επιχειρηματολογεί ότι“δεν πάω στον κατώτατο συντελεστή, γιατί θα χάσουμε το ΦΠΑ από τους τουρίστες”. Ας συμφωνήσουμε, λοιπόν, μέχρι να έχουν αυτά τα νησιά κατώτατο συντελεστή, να έχουμε ένα πρόγραμμα-γέφυρα ώστε τα επιπλέον χρήματα να μη χάνονται, αλλά να πηγαίνουν εκεί για υποδομές παιδείας, υγείας και δημογραφικού. Ορίστε, λοιπόν, μία πρόταση που απαντάει στο πού θα βρούμε χρήματα να στηρίξουμε τα νησιά μας».

Τέλος, σχετικά με το δημοσίευμα της Wall Street Journal ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής τόνισε: «Υπήρξε μια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες για ένα δημοσίευμα μιας ξένης εφημερίδας που αφορά την Ελλάδα και τις ενδεχόμενες ή εικαζόμενες παρεμβάσεις μιας πρεσβείας. Προσωπικά, δεν γνωρίζω αν όλα αυτά που γράφει το δημοσίευμα είναι έτσι όπως τα γράφει. Γνωρίζω όμως ότι πριν δύο χρόνια ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μόνος Πρωθυπουργός που υπέγραψε μια ενεργειακή συμφωνία με άλλη ευρωπαϊκή χώρα και στη μέση της φωτογραφίας ήταν η πρέσβειρα των ΗΠΑ. Αυτή η φωτογραφία νομίζω ότι δεν περιποιεί τιμή για τον κ. Μητσοτάκη και μας κάνει να εικάζουμε πάρα πολλά από αυτά που γράφει το δημοσίευμα».

Πηγή: ertnews.gr