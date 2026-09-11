Ν. Ανδρουλάκης από Θεσσαλονίκη: Αν θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια

Στον αγιασμό ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης παρουσία του δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη, παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ευχήθηκε σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς μια δημιουργική σχολική χρονιά και σημείωσε πως «κάθε πρωί που ανοίγει μια σχολική αίθουσα, σε κάθε γωνιά της χώρας, οικοδομείται το μέλλον της πατρίδας. Γιατί το μέλλον της πατρίδας είναι τα παιδιά μας.

Πρέπει όμως να δούμε τα πράγματα με καθαρό βλέμμα. Και φέτος τα πράγματα δεν είναι και τόσο αισιόδοξα. Βλέπουμε λιγότερα πρωτάκια.

Αν θέλουμε, λοιπόν, ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια. Και δεν πρέπει να συζητάμε το δημογραφικό και την κατάσταση στα σχολεία μόνο αυτές τις ημέρες που ανοίγουν τα σχολεία.

Πρέπει να εργαστούμε, -πέρα από κόμματα, πέρα από χρώματα- για να δώσουμε λύση στο δημογραφικό, να στηρίξουμε τη δημόσια παιδεία και το κοινωνικό κράτος που είναι κεντρικοί πυλώνες αντιμετώπισης της δύσκολης δημογραφικής κατάστασης που βιώνει η χώρα».

Κλείνοντας ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Είμαστε δίπλα στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, στα παιδιά μας, διότι – όπως είπα και στην αρχή – κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα δεν γίνεται μόνο μια εκπαιδευτική διαδικασία, οικοδομείται το μέλλον του ελληνισμού, το μέλλον της πατρίδας.

Και πάλι καλή σχολική χρονιά, υγεία και καλή πρόοδο σε όλα τα παιδιά».