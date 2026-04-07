Μυστηριώδες ρωμαϊκό ιερό κάτω από τη Φρανκφούρτη: Ενδείξεις ακόμη και για ανθρώπινες θυσίες

Αρχαιολόγοι φέρνουν στο φως ένα σπάνιο λατρευτικό συγκρότημα του 2ου αιώνα μ.Χ., με ευρήματα που υποδηλώνουν τελετουργίες μεγάλης κλίμακας — και ίσως σκοτεινότερες πρακτικές από ό,τι πιστευόταν έως σήμερα.

Ένα εντυπωσιακά καλοδιατηρημένο ρωμαϊκό ιερό ανακαλύφθηκε κάτω από τη Frankfurt, αποκαλύπτοντας ένα σύνθετο λατρευτικό κέντρο που ενδέχεται να συνδέεται ακόμη και με τελετουργικές ανθρώπινες θυσίες — ένα εξαιρετικά σπάνιο εύρημα για τη συγκεκριμένη περιοχή της Ευρώπης.

Το ιερό εντοπίστηκε στην αρχαία πόλη Nida, με τις ανασκαφές να υποστηρίζονται από το German Research Foundation και το Swiss National Science Foundation. Παρότι τμήματά του είχαν έρθει στο φως τα προηγούμενα χρόνια, οι πρόσφατες έρευνες αποκάλυψαν την πλήρη έκταση ενός περιφραγμένου συγκροτήματος που παρέμεινε σχεδόν ανέπαφο από τις αρχές του 2ου αιώνα μ.Χ.

Στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν έντεκα λίθινα κτίρια, καθώς και δεκάδες φρεάτια και λάκκοι που φαίνεται να χρησιμοποιούνταν για τελετουργικές αποθέσεις. Οι αρχαιολόγοι βρήκαν κεραμικά αγγεία, υπολείμματα φυτών και οστών ζώων — κυρίως ψαριών και πτηνών — που ερμηνεύονται ως προσφορές και τελετουργικά γεύματα προς τις θεότητες.

Δύο από τα 5.000 θραύσματα ζωγραφισμένου σοβά τοίχου από την περιοχή λατρείας. C. Wenzel/AMF

Ωστόσο, ορισμένα ευρήματα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για κάτι πιο σκοτεινό: ενδείξεις που πιθανόν σχετίζονται με ανθρώπινες θυσίες. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για εξαιρετικά σπάνια πρακτική στις ρωμαϊκές επαρχίες της Κεντρικής Ευρώπης.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το ιερό φιλοξενούσε λατρείες πολλών θεοτήτων, μεταξύ των οποίων ο Jupiter, η Diana και ο Apollo, γεγονός που υποδηλώνει έντονη πολιτισμική ποικιλία και τον ρόλο του χώρου ως σημαντικού περιφερειακού κέντρου.

Η αρχιτεκτονική του συγκροτήματος χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ασυνήθιστη, χωρίς γνωστά παράλληλα στις ρωμαϊκές επαρχίες της Γερμανίας ή της Γαλατίας. Τα ευρήματα περιλαμβάνουν επίσης χιλιάδες θραύσματα ζωγραφισμένου επιχρίσματος, μεταλλικά εξαρτήματα από πόρτες και παράθυρα, καθώς και περισσότερα από 250 νομίσματα και δεκάδες πόρπες ενδυμάτων — αντικείμενα που συχνά χρησιμοποιούνταν ως αφιερώματα.

Επιγραφή αφιερωμένη στον Mercurius Alatheus από Ρωμαίο στρατιώτη, χρονολογούμενη στο 246 μ.Χ., δείχνει ότι το ιερό παρέμεινε ενεργό για τουλάχιστον έναν ακόμη αιώνα μετά την ίδρυσή του. Τελικά, φαίνεται ότι εγκαταλείφθηκε γύρω στο 275-280 μ.Χ.

Η ανακάλυψη φωτίζει μια λιγότερο γνωστή πλευρά της ρωμαϊκής παρουσίας στην Κεντρική Ευρώπη, αποκαλύπτοντας ένα θρησκευτικό τοπίο πιο πολύπλοκο — και ενδεχομένως πιο σκοτεινό — από ό,τι πίστευαν μέχρι σήμερα οι ιστορικοί.