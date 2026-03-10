ΔΙΕΘΝΗ

«Μυστήριο» στα Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ λένε ότι συνόδευσαν δεξαμενόπλοιο – Διέψευσε το Ιράν

Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών συνόδευσαν δεξαμενόπλοιο που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η συνοδεία πραγματοποιήθηκε προκειμένου «να διασφαλιστεί η συνέχιση της ροής πετρελαίου προς τις παγκόσμιες αγορές».

Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί ότι λίγα λεπτά αργότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης διέψευσαν τη συγκεκριμένη είδηση και ο Κρις Ράιτ κατέβασε την ανάρτησή του που είχε προλάβει να… ρίξει την τιμή του πετρελαίου κατά 15%, άγνωστο για πόσο.

