«Μυστήριο» στα Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ λένε ότι συνόδευσαν δεξαμενόπλοιο – Διέψευσε το Ιράν

Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών συνόδευσαν δεξαμενόπλοιο που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ , σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η συνοδεία πραγματοποιήθηκε προκειμένου «να διασφαλιστεί η συνέχιση της ροής πετρελαίου προς τις παγκόσμιες αγορές».

Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί ότι λίγα λεπτά αργότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης διέψευσαν τη συγκεκριμένη είδηση και ο Κρις Ράιτ κατέβασε την ανάρτησή του που είχε προλάβει να… ρίξει την τιμή του πετρελαίου κατά 15%, άγνωστο για πόσο.