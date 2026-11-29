Υπό άκρα μυστικότητα συναντήθηκε ο βασιλιάς Κάρολος με τον Χάρι, στην πρώτη επανένωση που έχουν απ’ όταν ο Δούκα του Σάσεξ επέστρεψε στη Βρετανία.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Sun, η επανένωση πατέρα και γιου πραγματοποιήθηκε χωρίς τη βασίλισσα Καμίλα, τη σύζυγο του Χάρι, Μέγκαν Μαρκλ ή τα παιδιά τους.

«Υπάρχει επιθυμία να διατηρηθούν καλές σχέσεις»

Η συνάντηση φαίνεται να πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου και κρατήθηκε μυστική μέχρι και σήμερα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Κάρολος διέμενε στο εξοχικό του στο Μπίρκχολ, στο κτήμα των 50.000 στρεμμάτων στο Αμπερντίνσαϊρ, επειδή ο κύριος χώρος και το κάστρο Μπαλμόραλ ήταν ανοιχτά για το κοινό εκείνη την περίοδο. Δεν έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές, αλλά άτομο κοντά στη βασιλική οικογένεια ανέφερε πως: «Υπάρχει η επιθυμία να διατηρηθούν καλές σχέσεις».

Φαίνεται ότι είναι η πρώτη τους συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο από τότε που ο 42χρονος Χάρι επέστρεψε μετά από έξι χρόνια διαμονής στην Καλιφόρνια και μόλις η τέταρτη φορά που έχουν δει ο ένας τον άλλον από τη στέψη του βασιλιά το 2023.

Ο Χάρι έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία του να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του, αφότου παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα και μετακόμισε με την οικογένειά του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού το 2020.