Μυστικές υπηρεσίες ΗΠΑ: Καταστράφηκε το ένα τρίτο των ιρανικών πυραύλων

Το ένα τρίτο του οπλοστασίου του Ιράν έχει καταστραφεί σύμφωνα με πηγή από τις μυστικές υπηρεσίων των ΗΠΑ που επικαλείται το Reuters.

Επίσης οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση των υπόλοιπων όπλων της Τεχεράνης παραμένει ασαφής, αλλά οι βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει ζημιές, κατέστρεψαν ή έθαψαν αυτούς τους πυραύλους σε υπόγειες σήραγγες και οχυρά, ανέφεραν τέσσερις από τις πηγές.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι οι πληροφορίες ήταν παρόμοιες όσον αφορά την ικανότητα του Ιράν σε drones, λέγοντας ότι υπήρχε κάποιος βαθμός βεβαιότητας ότι το ένα τρίτο έχει καταστραφεί.

Η εκτίμηση δείχνει ότι αν και οι περισσότεροι πύραυλοι του Ιράν έχουν είτε καταστραφεί είτε είναι απρόσιτοι, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικό απόθεμα πυραύλων και ενδέχεται να είναι σε θέση να ανακτήσει ορισμένους θαμμένους ή κατεστραμμένους πυραύλους μόλις σταματήσουν οι μάχες.

Οι πληροφορίες έρχονται σε αντίθεση με τις δημόσιες δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη, ότι το Ιράν είχε «πολύ λίγους πυραύλους». Φάνηκε επίσης να αναγνωρίζει την απειλή που αποτελούν οι εναπομείναντες ιρανικοί πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη για τυχόν μελλοντικές αμερικανικές επιχειρήσεις για τη διασφάλιση του οικονομικά ζωτικού Στενού του Ορμούζ.