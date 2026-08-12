Μυστικές πτήσεις προέδρων ΗΠΑ: Το σχέδιο διαφυγής Τραμπ από την Άγκυρα και οι περιπτώσεις Κλίντον, Μπους και Ομπάμα

Ημυστική επιχείρηση απομάκρυνσης του Ντόναλντ Τραμπ από το Air Force One στην Άγκυρα, λόγω φόβων για ιρανική επίθεση, προκαλεί ερωτήματα για την ασφάλεια δεκάδων αξιωματούχων, δημοσιογράφων και στρατιωτικών που παρέμειναν στο προεδρικό αεροσκάφος και, χωρίς να το γνωρίζουν, λειτούργησαν ουσιαστικά ως δόλωμα.

Στο Air Force One παρέμειναν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και οι στενοί συνεργάτες του Τραμπ Στίβεν Μίλερ και Στίβεν Τσενγκ. Πολλοί από τους επιβάτες δεν είχαν ενημερωθεί για την αυξημένη απειλή.

Η επιχείρηση έγινε στις 8 Ιουλίου, όταν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούσαν ότι υπήρχε κίνδυνος ιρανικής επίθεσης κατά του προεδρικού αεροσκάφους. Ο Τραμπ επιβιβάστηκε αρχικά μπροστά στις κάμερες στο Air Force One, αλλά στη συνέχεια μεταφέρθηκε κρυφά σε στρατιωτικό αεροσκάφος και αναχώρησε από την Τουρκία. Στη Βρετανία επέστρεψε στο προεδρικό αεροσκάφος, ώστε να εμφανιστεί στις κάμερες σαν να είχε ταξιδέψει κανονικά με αυτό.

Σύμφωνα με τους New York Times, η τακτική προκάλεσε συζήτηση για το κατά πόσο η προστασία του προέδρου μετέφερε τον κίνδυνο στους υπόλοιπους επιβάτες. Πρώην αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου σημείωσαν ότι σε προηγούμενες αποστολές υψηλού κινδύνου υπήρχε προσπάθεια να μην χρησιμοποιούνται πολίτες ως άτυπα «ανθρώπινα δολώματα». Άλλοι, ωστόσο, υπερασπίστηκαν την επιλογή, υποστηρίζοντας ότι η ασφάλεια του προέδρου προηγείται και ότι η αποκάλυψη του σχεδίου θα μπορούσε να ακυρώσει την επιχείρηση.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει καταφύγει και στο παρελθόν, σε σπάνιες περιπτώσεις, σε επιχειρήσεις παραπλάνησης για την προστασία προέδρων κατά τη διάρκεια ταξιδιών υψηλού κινδύνου. Αντίστοιχα μέτρα είχαν ληφθεί όταν ο Τζορτζ Μπους και ο Μπαράκ Ομπάμα ταξίδεψαν στο Ιράκ εν μέσω πολέμου, αλλά και όταν ο Μπιλ Κλίντον πραγματοποίησε σύντομη επίσκεψη στο Πακιστάν, λόγω των αυξημένων κινδύνων ασφαλείας.

Πρώην αξιωματούχοι, πάντως, υπερασπίστηκαν την απόφαση φυγάδευσης του Τραμπ. Ο Τζόζεφ Χέιγκιν, πρώην ανώτερος σύμβουλος του Μπους και αργότερα αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, υποστήριξε ότι όσοι εργάζονται στον Λευκό Οίκο ή ταξιδεύουν με τον πρόεδρο αποδέχονται ένα σημαντικό επίπεδο κινδύνου. Πρόσθεσε ότι η ενημέρωση όλων για μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του προέδρου.