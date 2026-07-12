Μυλωνάκης μετά την περιπέτεια υγείας: Τραβάω την κουρτίνα στην τοξικότητα – Έχω εικόνα της κατάρρευσής μου

Σε μια βαθιά ανθρώπινη, αλλά και με πολιτικά μηνύματα συνέντευξη, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης μιλά για πρώτη φορά μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε.

Σε μια δισέλιδη συνέντευξη στην Καθημερινή, τόσο ο Γιώργος Μυλωνάκης όσο και η σύζυγός του, δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου μιλούν για πολλά ζητήματα που αντιμετώπισαν, όπως βέβαια και για την ημέρα που κατέρρευσε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου: «Έχω εικόνα της κατάρρευσής μου. Την αναστάτωση του χώρου και των ανθρώπων. Τα κεφάλια πάνω από τα δικό μου κεφάλι. Την αγωνία τους», δηλώνει μεταξύ άλλων ο υφυπουργός που μιλά με ευγνωμοσύνη για την οικογένειά του: «Η γυναίκα και τα παιδιά μου στάθηκαν σαν βράχοι», είναι η χαρακτηριστική αναφορά του. Ενώ όπως επισημαίνει η Τίνα Μεσσαροπούλου, «ακόμη και τις πιο σκοτεινές ώρες ποτέ μου δεν πίστεψα ότι θα του συμβεί κάτι κακό, ούτε τις 26 ημέρες που ήταν σε κώμα».

Για την εκστρατεία δολοφονίας χαρακτήρα από μέσα ενημέρωσης της Αθήνας και της Λευκωσίας, που τον εμφάνιζαν εμπλεκόμενο σε υπόθεση παιδεραστίας, ο Γ. Μυλωνάκης απαντά: «Ήμουν εξοικειωμένος, αλλά αυτό που συνέβη, ξεπέρασε κάθε όριο. Φανταστείτε ότι κατασκεύασαν υποτιθέμενα μηνύματα από το κινητό μου, τη φωνή μου. Δυστυχώς στις ημέρες μας κυριαρχεί αλητεία που δεν έχει πάτο».

Και συνεχίζει: «Η χώρα έχει πρόβλημα όταν ο δημόσιος διάλογος και η πολιτική είναι συγκοινωνούντα δοχεία με τόσο δηλητήριο. Εγώ για την υπόθεση της Κύπρου πήγα μέχρι τον εισαγγελέα, έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Αλλά αυτή η κατάσταση στην πατρίδα μας δεν είναι κανονική, πρέπει να αλλάξει», επισημαίνει. Και στο δια ταύτα αναφέρει εμφατικά: «Θα τραβήξω κουρτίνα» στη χυδαιότητα, δηλαδή δεν θα την αφήνει να περνάει μέσα του, θα βάλει κάποια όρια.

Μεγάλο μέρος της συνέντευξης αφορά τη συνεργασία του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, πώς, ειδικότερα, γνωρίστηκαν όταν ο δεύτερος ήταν υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης: «Τότε λοιπόν πίστεψα βαθιά ότι αν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να αλλάξει την κατάσταση είναι εκείνος. Είχε απόλυτη γνώση του τι συμβαίνει και όραμα να το σταματήσει. Και από τότε είμαι αταλάντευτα στο πλευρό του». Και, στη συνέχεια, «η αίσθηση του καθήκοντος με όπλισε με δύναμη και θέληση. Ως άνθρωπος με ενδιαφέρει να κάνω το σωστό. Και αν μέσα μου το έχω ξεκάθαρο, δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Δουλεύω για την πατρίδα, λοιπόν, και κατ’ επέκταση για τον Μητσοτάκη».

Γι’ αυτή τη συνεργασία, μάλιστα, η σύζυγός του λέει πως από την πρώτη ημέρα οι κ.κ. Μητσοτάκης και Μυλωνάκης συνεννοούνται με τα μάτια. Στο ερώτημα για τα προσωπικά του σχέδια, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει προσωπική ατζέντα, εξ άλλου «δεν θέλω να κατέβω στην πολιτική, δεν έχω ζητήσει κάτι για εμένα, δεν με νοιάζει να προβάλλομαι, το αντίθετο». Είναι, άλλωστε, υπογραμμίζει, η πρώτη συνέντευξή του σε εφημερίδα από την αρχή της σταδιοδρομίας του. «Πιστεύω στο δημόσιο συμφέρον. Εν προκειμένω πιστεύω ότι αυτό σήμερα υπηρετείται από τον πρωθυπουργό με τους καλύτερους όρους. Ιστορικά και πρακτικά», τονίζει σε άλλο σημείο.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου αναφερόμενη στο διάστημα που νοσηλεύθηκε ο σύζυγός της στον «Ευαγγελισμό» κάνει γνωστό ότι της τηλεφώνησαν η αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη, ο Νίκος Παππάς, ο Γιώργος Καρατζαφέρης, η Λιάνα Κανέλλη, πολιτικοί και από τη συμπολίτευση και την αντιπολίτευση. Αλλά, καταλήγει, «το πλέον συγκινητικό όμως ήταν και οι απλοί άνθρωποι».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ