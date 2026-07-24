Μυλωνάκης για υπόθεση Δρουσιώτη: Όσο θόρυβο κι αν προκαλεί το ψέμα, η αλήθεια βρίσκει πάντα τον δρόμο της

Ποινική υπόθεση κατά δύο προσώπων για την υπόθεση «Σάντη» καταχώρισε την Παρασκευή ο γενικός εισαγγελέας στην Κύπρο, έπειτα από μελέτη του μαρτυρικού υλικού που διαβιβάστηκε από την Αστυνομία στις 30 Ιουνίου 2026, όπως αναφέρει ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, που επικαλείται το ΚΥΠΕ, τα δύο πρόσωπα στα οποία ασκήθηκαν ποινικές διώξεις είναι ο Μακάριος Δρουσιώτης και η επονομαζόμενη «Σάντη».

Η ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 101 κατηγορίες, οι οποίες αφορούν στα αδικήματα της κατάρτισης πλαστού εγγράφου, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, της δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων, καθώς και της παρενόχλησης.

Η υπόθεση θα εκδικαστεί από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μυλωνάκης μετά την παραπάνω εξέλιξη αναδημοσίευσε ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια που αναφέρει:

«Για εβδομάδες, ο Γιώργος Μυλωνάκης βρέθηκε στο στόχαστρο μιας οργανωμένης εκστρατείας σπίλωσης. Κατηγορήθηκε, διασύρθηκε και δικάστηκε από ορισμένους στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πριν ακόμη μιλήσει η Δικαιοσύνη.

Εκείνοι που παρουσίαζαν ως αδιαμφισβήτητες «αποδείξεις» όσα κυκλοφορούσαν, σήμερα οφείλουν τουλάχιστον να σιωπήσουν και να αναλογιστούν την ευθύνη τους.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην Κύπρο είναι αποκαλυπτικές. Ο Γενικός Εισαγγελέας καταχώρισε ποινική υπόθεση με 101 κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστών εγγράφων, δημοσίευση ψευδών ειδήσεων και παρενόχληση. Η υπόθεση οδηγείται πλέον ενώπιον του Κακουργιοδικείου, εκεί όπου αποδίδεται δικαιοσύνη: στις δικαστικές αίθουσες και όχι στα λαϊκά δικαστήρια των κοινωνικών δικτύων.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης δεν κρύφτηκε ποτέ. Δεν απάντησε με κραυγές, ούτε επένδυσε στην ένταση. Εμπιστεύτηκε από την πρώτη στιγμή τους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη, γνωρίζοντας ότι η αλήθεια δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιακά τεχνάσματα.

Η υπόθεση αυτή ας αποτελέσει ένα μάθημα για όλους. Για όσους έσπευσαν να υιοθετήσουν καταγγελίες χωρίς αποδείξεις. Για όσους αναπαρήγαγαν ισχυρισμούς χωρίς την παραμικρή επιβεβαίωση. Και για όσους πίστεψαν ότι η συκοφαντία μπορεί να υποκαταστήσει την αλήθεια.

Η Δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με hashtags, τηλεοπτικούς τίτλους ή πολιτικές σκοπιμότητες. Λειτουργεί με στοιχεία, αποδείξεις και νόμους.

Και στο τέλος, όσο θόρυβο κι αν προκαλεί το ψέμα, η αλήθεια βρίσκει πάντα τον δρόμο της».

Η προσπάθεια να εμπλέξουν τον Γιώργο Μυλωνάκη και η μήνυσή του

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της υπόθεσης Videogate, ο Μακάριος Δρουσιώτης είχε επιχειρήσει να εμπλέξει και τον Γιώργο Μυλωνάκη. Ο τελευταίος αντέδρασε από την πρώτη στιγμή, προσφεύγοντας στην ελληνική Δικαιοσύνη και αποδίδοντας τις σχετικές αναφορές σε ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθεί «ποια σκοτεινά κέντρα κατασκεύασαν και εκτέλεσαν αυτή τη δολοφονία χαρακτήρα σε βάρος μου, τι παιχνίδια παίζονται και ποιους εξυπηρετούν».

Στην ίδια παρέμβασή του είχε επισημάνει ότι «οι όποιες αναφορές στο πρόσωπό μου στηρίζονται σε εμφανώς κατασκευασμένο υλικό, το οποίο χωρίς καμία επιφύλαξη δημοσίευσε ο δημοσιογράφος και πλέον υποψήφιος με το κόμμα Volt Cyprus, κ. Μακάριος Δρουσιώτης».

Η ανάρτηση είχε γίνει στις 14 Απριλίου 2026. Μόλις μία ημέρα αργότερα, ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη εγκεφαλικό ανεύρυσμα, ενώ βρισκόταν στον πρωινό καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του και μια δύσκολη περίοδο αποκατάστασης, έχει πλέον επιστρέψει υγιής στα καθήκοντά του.