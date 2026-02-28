Μπρος – πίσω για τον νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα – Παρασκευή στην Θεσσαλονίκη , Σάββατο στην Κοζάνη

Προβληματισμό γεννά η στάση του Αλέξη Τσίπρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται να κάνει δεύτερες σκέψεις για τον χρόνο, που θα ανακοινώσει, τον νέο του πολιτικό φορέα. Αν και όλα έδειχναν πως αυτό θα γινόταν μέσα στην Άνοιξη, με πιο πιθανό μήνα τον Μάιο, εδώ και μερικές ημέρες υπάρχει η πιθανότητα να ανατραπεί.

Ο κ. Τσίπρας που συνεχίζει τις περιοδείες του στην χώρα με όχημα την «Ιθάκη» δείχνει πως θα συνεχίσει σε αυτό το μοτίβο και μετά το Πάσχα. Στις αρχικά έξι πόλεις δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ιωάννινα και Ηράκλειο φαίνεται πως θα προστεθούν και άλλες.

Όπως για παράδειγμα η Κοζάνη στην οποία θα βρεθεί το ερχόμενο Σάββατο. Προφανώς ο πρώην πρωθυπουργός βλέποντας την απήχηση, που έχουν οι παρουσιάσεις του βιβλίου, θέλει να πάει και πιο μικρές πόλεις στο πλαίσιο της επανασύνδεσης του με την κοινωνία. Αλλά και κυρίως για να διερευνήσει πως βλέπει ο κόσμος το νέο του εγχείρημα.

Παράλληλα συνεχίζεται η δημιουργία πυρήνων υποστηρικτών του ανά την επικράτεια. Ο στόχος είναι αυτοί να φτάσουν και να ξεπεράσουν τους 150 μέχρι το καλοκαίρι. Πάντως πιο δραστήριοι εμφανίζονται αυτοί της Αττικής που ήδη έχουν προχωρήσει και σε αρκετές εκδηλώσεις.

Σε, ότι αφορά την Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Παρασκευή θα γίνει η πρώτη εκδήλωση στην οποία μάλιστα θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό ο κ. Τσίπρας.

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η συγγραφή του κειμένου αρχών – θέσεων το οποίο επεξεργάζεται ο Ομάδα Επεξεργασίας Κειμένου Θέσεων για τη Σύγκλιση της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας που αναμένεται να είναι έτοιμο στο τέλος Απριλίου.

Περιοδείες, δημιουργία πυρήνων, το μανιφέστο και οι επιλεκτικές δημόσιες παρεμβάσεις, είναι αρκετά για να διατηρήσουν τον πρώην πρωθυπουργό μέχρι το καλοκαίρι ενεργό. Και το Φθινόπωρο πλέον θα είναι έτοιμος να μπει στα βαθιά, αφού θα απομένουν ελάχιστοι μήνες, για τις εθνικές εκλογές.

ΣΤ. ΑΛ.

