Μπουρούντι: Ο υπουργός Επικοινωνιών βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα αυτοκίνητο, σε φυτεία με φοίνικες

Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα τα ξημερώματα ο υπουργός Επικοινωνιών και Μέσων Ενημέρωσης του Μπουρουντί κοντά στην Μπουζουμπούρα, με την κυβέρνηση της χώρας να αποδίδει τον θάνατό του σε «δυστύχημα», παρ’ ότι ένα στέλεχος της αστυνομίας έκανε λόγο για «πολλά σκοτεινά σημεία» στην υπόθεση αυτήν.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό και έναν τοπικό αξιωματούχο που ζήτησαν και οι δύο να μην κατονομαστούν, ο υπουργός βρέθηκε νεκρός στο τιμόνι ενός αγροτικού που ήταν σταματημένο στη μέση μιας φυτείας με ελαιοφοίνικες στην Κιβόγκα, σε μια ζώνη που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας.

Η κυβέρνηση, στην ανακοίνωσή της, έκανε λόγο για τον «απροσδόκητο θάνατο» του υπουργού Γκάμπι Μπούγκαγκα «τα ξημερώματα (…) σε δυστύχημα», χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Ο αστυνομικός σημείωσε ότι υπάρχουν «πολλά σκοτεινά σημεία» στην υπόθεση, φέρνοντας ως παράδειγμα «το βαθύ τραύμα στο κρανίο» του υπουργού, αν και η καμπίνα του αυτοκινήτου ήταν άθικτη. Υπήρχαν μόνο κάποια ίχνη πρόσκρουσης στο πίσω και το πλαϊνό μέρος του οχήματος. «Η κυβέρνηση δεν θέλει σκάνδαλα και αποφάσισε να θάψει την υπόθεση χωρίς επίσημη έρευνα», πρόσθεσε.

Η εισαγγελία δεν έχει απαντήσει προς το παρόν εάν θα ξεκινήσει έρευνα για τον θάνατο του Μπούγκαγκα.

Ο υπουργός βρέθηκε νεκρός από χωρικούς, σε απόσταση περίπου δέκα μέτρων από τον δρόμο που διασχίζει μια έκταση εκατοντάδων στρεμμάτων με ελαιοφοίνικες στην Κιβόγκα. Οι χωρικοί ανήρτησαν φωτογραφίες του θύματος σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, προσπαθώντας να μάθουν ποιος ήταν ο νεκρός. Σε αυτές εικονίζεται ο Μπούγκαγκα, ντυμένος με σορτσάκι, μπλουζάκι και λευκά αθλητικά παπούτσια, μισοξαπλωμένος στο ταμπλό του αυτοκινήτου.

Πολλοί χρήστες του διαδικτύου επισήμαναν ότι πολλά ερωτηματικά παραμένουν αναπάντητα: τι έκανε ο υπουργός σε έναν δρόμο με ελάχιστη κυκλοφορία, μέσα στη νύχτα, χωρίς τον οδηγό του και χωρίς σωματοφύλακες;

Ο Μπούγκαγκα ήταν πρώην δημοσιογράφος στην Εθνική Ραδιοτηλεόραση (RTNB) και στη συνέχεια εργάστηκε για την Ανεξάρτητη Εκλογική Επιτροπή της χώρας. Ανέλαβε υπουργός Επικοινωνιών το 2025.

Το 2017 ο υπουργός Περιβάλλοντος του Μπουρούντι, Εμανουέλ Νιγιονκούρου, σκοτώθηκε από σφαίρες, δύο χρόνια αφότου ξέσπασε μια πολιτική κρίση με αφορμή την υποψηφιότητα (και, κατόπιν, την εκλογή) του Πιερ Ενκουρουνζίζα για μια τρίτη συνεχόμενη θητεία στην προεδρία. Την περίοδο εκείνη δολοφονήθηκαν ή έγιναν απόπειρες δολοφονίας σε βάρος πολλών ισχυρών προσώπων στη χώρα.