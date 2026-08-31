Μπούγας: «Η Έκθεση της Ε.Ε. καταγράφει πρόοδο της Ελλάδας στο Κράτος Δικαίου»

Την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στους επιμέρους τομείς του Κράτους Δικαίου, όπως αυτή αποτυπώνεται στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2026, ανέδειξε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας , απαντώντας στην Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Επικρατείας της Κ.Ο. ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Αλέξανδρου Καζαμία με θέμα: «Ανεπάρκειες, ελλείψεις και αποτυχίες που καταγράφονται, ιδίως στο πεδίο της διαφθοράς».

Όπως επισήμανε ο κ. Μπούγας, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει για το 2026 πρόοδο ως προς το σύνολο των συστάσεων που είχαν διατυπωθεί στην Έκθεση του 2025. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στα 13 κράτη-μέλη που έχουν σημειώσει πρόοδο σε όλες τις συστάσεις, ενώ ανήκει και στα πέντε κράτη που λαμβάνουν συνολικά τέσσερις συστάσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τομέα της Δικαιοσύνης, όπου, όπως υπογράμμισε, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά δεν διατυπώνεται σύσταση για την Ελλάδα. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί θετικά τη μεταρρύθμιση που εφαρμόζεται για δεύτερο έτος και προβλέπει τη συμμετοχή των δικαστών στη διαδικασία επιλογής της ηγεσίας των Ανώτατων Δικαστηρίων.

Ο Υφυπουργός στάθηκε ακόμη στις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δικαιοσύνης, στα πρώτα ενθαρρυντικά στοιχεία από την εφαρμογή του Χάρτη της Πολιτικής-Ποινικής Δικαιοσύνης, στις τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και στην πρόοδο της ψηφιοποίησης της Δικαιοσύνης.

Διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς

Σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, ο κ. Μπούγας αναφέρθηκε στη θεσμοθέτηση, με τον νόμο 5282/2026, του Ψηφιακού Μητρώου Υποθέσεων Διαφθοράς, μέσω του οποίου καταγράφονται τα διαδικαστικά στάδια των ποινικών υποθέσεων διαφθοράς, από την αρχική διερεύνηση έως την αμετάκλητη περάτωσή τους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αλλαγές των άρθρων 235, 236, 237 και 237Α του Ποινικού Κώδικα για τη δωροληψία και τη δωροδοκία. Όπως σημείωσε, με τον νόμο 5090/2024 διευρύνθηκε σημαντικά το πεδίο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, ώστε να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, λειτουργοί και υπάλληλοι οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών και υπερεθνικών οργανισμών, καθώς και υπάλληλοι ξένων κρατών.

Αναφορά έγινε επίσης στον νόμο 5218/2025 για τις δημόσιες συμβάσεις, ο οποίος προβλέπει, μεταξύ άλλων, σύστημα κατάρτισης και πιστοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων που ασχολούνται με το αντικείμενο.

Προστασία δημοσιογράφων και θεσμικά αντίβαρα

Στον τομέα της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, ο Υφυπουργός υπογράμμισε τη θετική αξιολόγηση των πρωτοβουλιών για την προστασία των δημοσιογράφων από καταχρηστικές δικαστικές διαδικασίες (anti-SLAPP).

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα δεν περιορίστηκε στις ελάχιστες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας, αλλά επέκτεινε την προστασία και στις αμιγώς εσωτερικές διαφορές. Με τον νόμο 5326/2026 ενσωματώθηκε πλήρως και εμπρόθεσμα η Οδηγία (ΕΕ) 2024/1069.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί θετικά την αναμόρφωση του πλαισίου συμμόρφωσης προς τις δικαστικές αποφάσεις, καθώς και την περαιτέρω πρόοδο ως προς τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, μέσω της ανάπτυξης δομημένου διαλόγου και της απλούστευσης των διαδικασιών εγγραφής τους.

Ο κ. Μπούγας επικαλέστηκε, τέλος, και διεθνείς αξιολογήσεις. Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ για την εφαρμογή της Σύμβασης κατά της δωροδοκίας, η Ελλάδα έχει συμμορφωθεί με το 78% των συστάσεων, δηλαδή με 39 από τις 48. Παράλληλα, στην έκθεση Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026 η χώρα κατατάσσεται δεύτερη ως προς τη βελτίωση του στρατηγικού πλαισίου για τη δημόσια ακεραιότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Κλείνοντας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε διαρκή προσπάθεια ενίσχυσης της διαφάνειας, της Δικαιοσύνης και των θεσμών, με στόχο και την περαιτέρω βελτίωση του δείκτη αντίληψης της διαφθοράς.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι «η συστηματική προώθηση, για μικροκομματικούς λόγους, μιας στρεβλής εικόνας για τα ζητήματα του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα δεν βοηθά την προσπάθεια αυτή».

Σύμφωνα με τον κ. Μπούγα, η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου 2026 αποτυπώνει συνολικά συνεχιζόμενη μεταρρυθμιστική προσπάθεια, με πρόοδο στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης, στην ψηφιοποίησή της, στην καταπολέμηση της διαφθοράς, στην προστασία των δημοσιογράφων και στην ενίσχυση των θεσμικών εγγυήσεων.