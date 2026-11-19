Ο σκύλος μας αρχίζει ξαφνικά να τρέμει, να λαχανιάζει έντονα και να περπατά ανήσυχος μέσα στο σπίτι. Προσπαθεί να κρυφτεί κάτω από ένα έπιπλο ή αναζητά επίμονα την παρουσία μας, ενώ τίποτα γύρω του δεν φαίνεται να δικαιολογεί την αντίδρασή του. Όσο κι αν προσπαθούμε να τον καθησυχάσουμε, εκείνος εξακολουθεί να δείχνει τρομοκρατημένος.

Μια τέτοια εικόνα μπορεί εύκολα να μας θυμίσει τις κρίσεις πανικού που εμφανίζονται στους ανθρώπους. Μπορούν όμως οι σκύλοι και οι γάτες να βιώσουν κάτι αντίστοιχο;

Γνωρίζουμε ότι τα ζώα μπορούν να αισθανθούν έντονο φόβο και άγχος, τα οποία επηρεάζουν όχι μόνο τη συμπεριφορά τους αλλά και τη λειτουργία του οργανισμού τους. Παρότι ο όρος «κρίση πανικού» χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει τέτοια επεισόδια, στην κτηνιατρική χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Πρόκειται για μια συγκεκριμένη διάγνωση στην ανθρώπινη ψυχιατρική, την οποία δεν μπορούμε να μεταφέρουμε αυτούσια στα κατοικίδια. Αυτό που μπορούμε να αναγνωρίσουμε είναι επεισόδια ξαφνικού, έντονου φόβου, κατά τα οποία το ζώο αντιδρά σαν να βρίσκεται μπροστά σε μια σοβαρή απειλή, ακόμη κι αν εμείς δεν μπορούμε να εντοπίσουμε κάποιον προφανή κίνδυνο.

Τι συμβαίνει στον οργανισμό ενός ζώου όταν φοβάται;

Όταν ένας σκύλος ή μια γάτα αντιλαμβάνεται κάτι ως απειλή, ενεργοποιείται το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο προετοιμάζει τον οργανισμό να αντιδράσει άμεσα. Απελευθερώνονται ορμόνες, όπως η αδρεναλίνη, η καρδιά αρχίζει να χτυπά γρηγορότερα, η αναπνοή επιταχύνεται και οι μύες βρίσκονται σε ένταση. Πρόκειται για τη φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού απέναντι στον κίνδυνο, γνωστή ως «μάχη ή φυγή». Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ζώο μπορεί αντί να προσπαθήσει να διαφύγει να παραμείνει εντελώς ακίνητο.

Μια από τις συχνότερες αιτίες έντονου φόβου στους σκύλους είναι οι δυνατοί θόρυβοι. Τα πυροτεχνήματα, οι καταιγίδες ή ακόμη και ένας ξαφνικός ήχος μέσα στο σπίτι μπορεί να προκαλέσουν έντονη αντίδραση. Ο σκύλος ενδέχεται να τρέμει, να λαχανιάζει, να παρουσιάζει αυξημένη σιελόρροια ή να προσπαθεί απεγνωσμένα να απομακρυνθεί από τον χώρο. Μερικές φορές η ανησυχία του συνεχίζεται ακόμη και αφού ο θόρυβος έχει σταματήσει. Στις γάτες, αντίθετα, ο φόβος εκδηλώνεται συχνότερα με απομάκρυνση και αναζήτηση μιας ασφαλούς κρυψώνας. Μπορεί όμως να παρατηρήσουμε και έντονη νευρικότητα, αμυντική στάση ή επιθετική αντίδραση όταν κάποιος προσπαθήσει να τις πλησιάσει.

Δεν είναι πάντοτε εύκολο να καταλάβουμε τι προκάλεσε ένα τέτοιο επεισόδιο. Ένας σκύλος μπορεί να έχει συνδέσει μια συγκεκριμένη μυρωδιά, έναν χώρο ή έναν ήχο με κάποια δυσάρεστη εμπειρία του παρελθόντος. Έτσι, κάτι που σε εμάς φαίνεται εντελώς ασήμαντο μπορεί να είναι αρκετό για να του προκαλέσει έντονο φόβο. Με τον καιρό, ορισμένα ζώα αρχίζουν να αντιδρούν όχι μόνο στο ίδιο το ερέθισμα αλλά και σε όσα προηγούνται από αυτό. Για παράδειγμα, ένας σκύλος που φοβάται τις καταιγίδες μπορεί να εμφανίζει ανησυχία πριν ακουστεί η πρώτη βροντή, αντιλαμβανόμενος αλλαγές στο περιβάλλον που έχει συνδέσει με την επερχόμενη κακοκαιρία.

Όταν πίσω από τον φόβο κρύβεται κάποιο πρόβλημα υγείας

Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά που δεν πρέπει να παραβλέπουμε. Δεν οφείλεται κάθε ξαφνικό επεισόδιο ανησυχίας σε φόβο ή άγχος. Ορισμένες παθολογικές καταστάσεις μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα που μοιάζουν πολύ με αυτά μιας κρίσης πανικού, γι’ αυτό και η σωστή διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι εστιακές επιληπτικές κρίσεις. Σε αντίθεση με την εικόνα που έχουμε συνήθως στο μυαλό μας, μια επιληπτική κρίση δεν συνοδεύεται απαραίτητα από απώλεια συνείδησης και έντονους σπασμούς σε ολόκληρο το σώμα. Ορισμένες εστιακές κρίσεις μπορεί να εκδηλωθούν με ασυνήθιστες επαναλαμβανόμενες κινήσεις, ξαφνικές αλλαγές στη συμπεριφορά ή επεισόδια που δίνουν την εντύπωση έντονου φόβου. Το ζώο μπορεί να δείχνει αποπροσανατολισμένο, να κοιτάζει επίμονα ένα σημείο ή να παρουσιάζει αντιδράσεις που δεν ταιριάζουν με όσα συμβαίνουν γύρω του.

Αντίστοιχα, ένας σκύλος που αισθάνεται ξαφνικό και έντονο πόνο μπορεί να αρχίσει να τρέμει, να λαχανιάζει ή να δυσκολεύεται να ηρεμήσει. Αναπνευστικά προβλήματα, καρδιολογικές διαταραχές και ορισμένες μεταβολικές παθήσεις μπορούν επίσης να προκαλέσουν έντονη ανησυχία ή αλλαγές στη συμπεριφορά. Ειδικά όταν ένα τέτοιο επεισόδιο εμφανίζεται για πρώτη φορά, χωρίς να υπάρχει κάποια προφανής αιτία, δεν πρέπει να θεωρούμε αυτονόητο ότι πρόκειται για ένα απλό πρόβλημα άγχους.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το κατοικίδιό μας

Η προσεκτική παρατήρηση του ζώου μπορεί να μας δώσει πολλές χρήσιμες πληροφορίες. Καλό είναι να προσέξουμε τι συνέβη λίγο πριν ξεκινήσει το επεισόδιο, αν υπήρχε κάποιο ασυνήθιστο ερέθισμα, πόση ώρα διήρκεσε και πώς συμπεριφέρθηκε το κατοικίδιό μας στη συνέχεια. Αν ανταποκρινόταν στη φωνή μας, αν μπορούσε να κινηθεί φυσιολογικά και αν επέστρεψε γρήγορα στη συνηθισμένη του συμπεριφορά είναι επίσης στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν τον κτηνίατρο. Ένα σύντομο βίντεο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε συνέχεια της εξέτασης από τον κτηνίατρο.

Αν γνωρίζουμε ότι ο φόβος προκαλείται από κάποιο συγκεκριμένο ερέθισμα, μπορούμε να βοηθήσουμε προσφέροντας στο ζώο έναν ήσυχο χώρο, μακριά από αυτό που το αναστάτωσε. Δεν χρειάζεται να το πιέσουμε να βγει από την κρυψώνα του ή να αντιμετωπίσει αυτό που φοβάται. Μπορούμε να παραμείνουμε κοντά του, εφόσον αναζητά την παρουσία μας, αφήνοντάς το να επιλέξει αν θέλει επαφή μαζί μας ή απλά την ησυχία του.

Η τιμωρία, οι φωνές και η αναγκαστική έκθεσή του σε ένα τρομακτικό ερέθισμα όχι μόνο δεν βοηθούν, αλλά μπορεί να κάνουν την κατάσταση πολύ χειρότερη. Όταν τα επεισόδια επαναλαμβάνονται, ο κτηνίατρος μπορεί να συστήσει περαιτέρω έλεγχο και, εφόσον πρόκειται για πρόβλημα συμπεριφοράς, έναν κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισης. Η σταδιακή απευαισθητοποίηση και η δημιουργία θετικών συσχετισμών μπορούν να βοηθήσουν το ζώο να αντιδρά λιγότερο έντονα σε συγκεκριμένα ερεθίσματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί ακόμα και φαρμακευτική αγωγή, πάντα με κτηνιατρική καθοδήγηση. Αντίθετα, συμπτώματα όπως η δυσκολία στην αναπνοή, η κατάρρευση, η απώλεια συνείδησης ή οι παρατεταμένοι σπασμοί απαιτούν άμεση εκτίμηση από τον κτηνίατρό μας.