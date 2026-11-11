Μπορεί ο σκύλος μας να κρυολογήσει;- Πώς θα το καταλάβουμε

Με τις πρώτες κρύες ημέρες του χρόνου, είναι φυσικό να αναρωτιόμαστε αν ο σκύλος μας μπορεί να κρυολογήσει, όπως συμβαίνει και με εμάς.

Ένα φτέρνισμα, μια καταρροή ή ένας επίμονος βήχας μπορεί να μας ανησυχήσουν και να μας κάνουν να σκεφτούμε ότι το αγαπημένο μας κατοικίδιο έχει “αρπάξει κρύωμα”.

Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε όταν ο σκύλος εμφανίζει συμπτώματα, παρόμοια με το δικό μας κρυολόγημα;

Μπορούν οι σκύλοι να κρυολογήσουν;

Ο σκύλος μας δεν κολλάει εύκολα το κοινό κρυολόγημα που περνάμε εμείς, καθώς οι ιοί που το προκαλούν στους ανθρώπους συνήθως δεν μπορούν να προσβάλουν τους σκύλους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί και εκείνος να αρρωστήσει.

Υπάρχουν συγκεκριμένοι ιοί και βακτήρια που μπορούν να προκαλέσουν στους σκύλους συμπτώματα παρόμοια με αυτά του κρυολογήματος, όπως βήχα, φτέρνισμα και καταρροή. Ανάμεσά τους είναι ο ιός της παραϊνφλουέντζας των σκύλων, ο αδενοϊός τύπου 2 και το βακτήριο Bordetella bronchiseptica.

Όλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις του αναπνευστικού. Μία από τις πιο γνωστές εκδηλώσεις του είναι ο λεγόμενος “βήχας του κυνοκομείου” (kennel cough), ο οποίος μπορεί να εμφανιστεί σε σκύλους που έρχονται σε επαφή με πολλά άλλα ζώα.

Πώς μεταδίδονται οι αναπνευστικές λοιμώξεις;

Οι αναπνευστικές λοιμώξεις μεταδίδονται κυρίως από σκύλο σε σκύλο, μέσω των σταγονιδίων που απελευθερώνονται κατά τον βήχα και το φτέρνισμα. Η μετάδοση μπορεί επίσης να γίνει με την άμεση επαφή με έναν μολυσμένο σκύλο ή μέσω αντικειμένων που έχουν μολυνθεί, όπως μπολ φαγητού και νερού, παιχνίδια και κουβέρτες.

Γι’ αυτόν τον λόγο, χώροι όπου συγκεντρώνονται πολλά σκυλιά, όπως τα πάρκα, τα ξενοδοχεία φιλοξενίας κατοικιδίων, τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας και οι χώροι εκπαίδευσης, ενδέχεται να ευνοούν τη μετάδοση τέτοιων λοιμώξεων.

Ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξουμε;

Τα συμπτώματα μιας αναπνευστικής λοίμωξης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον μικροοργανισμό που την προκαλεί και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας του σκύλου. Συχνά παρατηρούμε φτέρνισμα, καταρροή, ερεθισμό στα μάτια και βήχα. Ειδικά στον βήχα του κυνοκομείου, ο βήχας μπορεί να είναι έντονος και ξηρός.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν πυρετός, μειωμένη όρεξη, κόπωση και μειωμένη διάθεση για παιχνίδι. Αν και πολλές λοιμώξεις είναι ήπιες και υποχωρούν μέσα σε περίπου μία εβδομάδα έως δέκα ημέρες, δεν πρέπει να θεωρούμε κάθε βήχα ή καταρροή κάτι ασήμαντο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα κουτάβια, οι ηλικιωμένοι σκύλοι, τα ζώα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά και οι βραχυκέφαλες φυλές, όπως τα Pug και τα Bulldog, που έχουν ήδη ανατομικά πιο περιορισμένους αεραγωγούς.

Μπορεί να κολλήσει ο σκύλος μας το δικό μας κρυολόγημα;

Πρόκειται για μια συνηθισμένη απορία των κηδεμόνων, ιδιαίτερα όταν οι ίδιοι είναι άρρωστοι. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ιοί που προκαλούν το κοινό ανθρώπινο κρυολόγημα δεν προσβάλλουν τους σκύλους. Επομένως, είναι εξαιρετικά απίθανο να μεταδώσουμε στον σκύλο μας ένα συνηθισμένο κρυολόγημα.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Έχει αποδειχθεί ότι ορισμένοι ανθρώπινοι αναπνευστικοί ιοί, όπως ο SARS-CoV-2, μπορούν υπό συγκεκριμένες συνθήκες να μεταδοθούν από ανθρώπους σε ζώα συντροφιάς. Για τον λόγο αυτό, όταν είμαστε άρρωστοι, είναι προτιμότερο να περιορίζουμε τη στενή επαφή με το κατοικίδιό μας και να τηρούμε βασικούς κανόνες υγιεινής.

Τι πρέπει να κάνουμε αν ο σκύλος μας παρουσιάσει συμπτώματα;

Αν παρατηρήσουμε ότι ο σκύλος μας βήχει, φτερνίζεται ή έχει καταρροή, καλό είναι να επικοινωνήσουμε με τον κτηνίατρό μας. Η διάγνωση δεν μπορεί να γίνει μόνο από τα συμπτώματα, καθώς παρόμοιες εκδηλώσεις μπορεί να οφείλονται και σε αλλεργίες, καρδιολογικά προβλήματα ή άλλες παθήσεις του αναπνευστικού.

Ανάλογα με την κλινική εικόνα, ο κτηνίατρος θα αποφασίσει αν χρειάζονται εξετάσεις ή κάποια θεραπευτική αγωγή. Οι ήπιες λοιμώξεις συχνά υποχωρούν με ξεκούραση και επαρκή ενυδάτωση. Τα αντιβιοτικά δεν είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση, καθώς δεν αντιμετωπίζουν τις ιογενείς λοιμώξεις και πρέπει να χορηγούνται μόνο όταν υπάρχει σχετική κτηνιατρική οδηγία.

Αντίθετα, η δυσκολία στην αναπνοή, η έντονη κατάπτωση, η άρνηση τροφής ή η επιδείνωση των συμπτωμάτων απαιτούν άμεση κτηνιατρική αξιολόγηση, καθώς μπορεί να υποδηλώνουν σοβαρότερη λοίμωξη ή πνευμονία.

Επίσης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χορηγούμε στον σκύλο μας ανθρώπινα φάρμακα για το κρυολόγημα χωρίς κτηνιατρική οδηγία.

Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τον σκύλο μας;

Η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας. Ο τακτικός εμβολιασμός, σύμφωνα με τις οδηγίες του κτηνιάτρου, συμβάλλει στην προστασία από σημαντικούς αναπνευστικούς παθογόνους μικροοργανισμούς.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να αποφεύγουμε την επαφή του με άρρωστα ζώα, να μην μοιράζεται μπολ και παιχνίδια με σκύλους που δεν γνωρίζουμε και να φροντίζουμε για την καθαριότητα των αντικειμένων του.

Αν παρουσιάσει συμπτώματα, καλό είναι να παραμείνει στο σπίτι μέχρι να αξιολογηθεί από τον κτηνίατρο και να μην έρχεται σε επαφή με άλλα σκυλιά.

Το γεγονός ότι ο σκύλος μας μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα παρόμοια με εκείνα του ανθρώπινου κρυολογήματος δεν αποτελεί από μόνο του λόγο πανικού. Οι περισσότερες ήπιες αναπνευστικές λοιμώξεις αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και τα περισσότερα ζώα αναρρώνουν πλήρως.