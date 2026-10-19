Μπόνους 400 ευρώ σε συνταξιούχους και 500 ευρώ στο δημόσιο – Πόσα κερδίζουν οι επαγγελματίες

Συνολικές παροχές ύψους 2 δισ. ευρώ φέρνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως την 1η Νοεμβρίου 2026, μέσα από μειώσεις φόρων σε τρίτεκνους, αγρότες και επαγγελματίες, ενώ προβλέπει «μπόνους» της τάξεως των 400 ευρώ για τους συνταξιούχους και 500 ευρώ τους εργαζόμενους στο δημόσιο.

Το νομοσχέδιο που αναμένεται να «πάει» προς ψήφιση στη Βουλή φέρνει μειώσεις στο ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος ελεύθερων επαγγελματιών από το φορολογικό έτος 2026 (δηλώσεις 2027).

Συγκεκριμένα, προβλέπει:

Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού (καθώς και το κριτήριο του υψηλότερου μισθού εργαζομένου), κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν υποβάλει όλα τα στοιχεία myDATA, έχουν διασυνδέσει τα POS και τις ταμειακές μηχανές για το εκάστοτε φορολογικό έτος και δεν έχουν υποπέσει σε φορολογική ή εργατική παράβαση την τελευταία πενταετία.

Επέκταση της μείωσης του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και 2.200 στη Δυτική Μακεδονία (έναντι 1.500 σήμερα).

Για τους εκμεταλλευτές επιβατηγών δημόσιας χρήσης οχημάτων (ΤΑΞΙ), το ποσό του ελάχιστου εισοδήματος μειώνεται, ώστε να διαμορφώνεται στο ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό ιδιοκτησίας του εκμεταλλευτή επί του οχήματος. Επιπλέον, απαλλάσσονται από το ελάχιστο εισόδημα ανήλικα τέκνων που είναι κάτοχοι άδειας εκμετάλλευσης ΤΑΞΙ.

Παράλληλα, προβλέπει μείωση προκαταβολής φόρου ατομικών επιχειρήσεων από το 55% στο 50% από το φορολογικό έτος 2027.

Αλλά και μείωση ασφαλιστικών εισφορών 0,5% από τον Απρίλιο 2027 για τον ιδιωτικό τομέα. Το σύνολο της μείωσης θα προέλθει από τις εισφορές του εργαζομένου.

Ακόμα, περιλαμβάνει ρύθμιση για την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος νομικών προσώπων για την έδρα ή και για τα υποκαταστήματα που βρίσκονται εκτός της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής από το φορολογικό έτος 2026, μείωση κατά 50% του τέλους επιτηδεύματος νομικών προσώπων για την έδρα ή και για τα υποκαταστήματα που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής το φορολογικό έτος 2027 και πλήρης κατάργηση το φορολογικό έτος 2028.

Τέλος, θεσπίζεται η επιτάχυνση αποσβέσεων για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό που πραγματοποιούνται από το φορολογικό έτος 2027. Οι αποσβέσεις επιταχύνονται από 10% σε μία δεκαετία σε ποσοστά 10%-10%-15%-15%-25%-25% σε μία εξαετία.

Το κέρδος για τους συνταξιούχους

Αυξάνεται σε 400 ευρώ καθαρά η ενίσχυση στους συνταξιούχους και επεκτείνεται σε μόνιμη βάση από τον Νοέμβριο του 2026 στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών (επιπλέον 270.000 δικαιούχοι, συνολικά θα το λαμβάνουν 2,2 εκατ. δικαιούχοι).

Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι άνω των 60 που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χηρείας, τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

500 ευρώ επιπλέον στο Δημόσιο

Χορηγείται επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ύψους 500 ευρώ μικτά, το οποίο καταβάλλεται με χωριστή μισθοδοτική κατάσταση, τη 16η Δεκεμβρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το 2027, στους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς.

Αν ο δικαιούχος δεν έχει μισθοδοτηθεί για ολόκληρο το έτος, καταβάλλεται μέρος του επιδόματος ανάλογο προς το χρονικό διάστημα για το οποίο μισθοδοτήθηκε. Το επίδομα περιλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές και αποτελεί συντάξιμη αποδοχή.

Τρίτεκνοι, αγρότες και φιλοδωρήματα

Μείωση συντελεστή φορολόγησης των τριτέκνων στο 0% έως τα 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 2027 (οι μισθωτοί θα δουν τις μειώσεις από 1/1/2027).

Μειώσεις θα δουν συνολικά 87.000 από τους 152.000 τρίτεκνους που βρίσκονται άνω του αφορολόγητου ορίου, το οποίο με τον μηδενισμό του συντελεστή, αυξάνεται από 14.364 ευρώ σε 25.364 ευρώ.

Παράλληλα, αυξάνεται το επίδομα γέννησης για τις πολύτεκνες οικογένειες κατά 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε τέκνο (σήμερα για 4 παιδιά και άνω είναι 3.500 ευρώ χωρίς περαιτέρω αύξηση για κάθε τέκνο.

Διαμορφώνεται σε 4.500 ευρώ για 4 εξαρτώμενα τέκνα, 5.500 για 5 τέκνα, 6.500 για 6 τέκνα κ.ο.κ.) Ισχύει από τις γεννήσεις που έγιναν από 1/1/2026. Αφορά περίπου 2.500 πολύτεκνες οικογένειες ετησίως.

Μείωση συντελεστή φορολόγησης κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στο 0% έως τα 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 2026 (δηλώσεις 2027).

Μειώσεις φόρου θα δουν περίπου 47.000 από τους 246.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που βρίσκονται άνω του αφορολόγητου ορίου, το οποίο με τον μηδενισμό του συντελεστή αυξάνεται για αγρότη χωρίς τέκνα από 8.633 ευρώ σε 22.204 ευρώ.

Απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για τα φιλοδωρήματα

Η απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για τα φιλοδωρήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες της επιχείρησης, που σήμερα ανέρχεται σε 300 ευρώ μηνιαίως, αυξάνεται από το φορολογικό έτος 2026 σε 6.000 ευρώ ετησίως.