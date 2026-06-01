Μπλόκο εισόδου στη Βρετανία σε δύο Αμερικανούς σχολιαστές επικριτές του Ισραήλ

Δύο γνωστοί Αμερικανοί αριστεροί πολιτικοί σχολιαστές δεν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν στη Βρετανία, μετά την ακύρωση των ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών αδειών(ΕΤΑ) τους από το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Πρόκειται για τον Τζενκ Ουιγκούρ, ιδρυτή και παρουσιαστή της διαδικτυακής εκπομπής The Young Turks, και τον ανιψιό του, Χασάν Πάικερ, έναν από τους πιο γνωστούς πολιτικούς σχολιαστές στην πλατφόρμα Twitch.

Και οι δύο είχαν προγραμματισμένες εμφανίσεις στο φεστιβάλ SXSW London, ενώ ο Ουιγκούρ ανέφερε ότι επρόκειτο να μιλήσει και σε εκδήλωση στην Οξφόρδη.

Η απόφαση ελήφθη από την υπουργό Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, λόγω ανησυχιών ότι προηγούμενες δημόσιες τοποθετήσεις τους για το Ισραήλ, τη Χαμάς και τους Εβραίουςθα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν τον αντισημιτισμό.

Το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι η ηλεκτρονική ταξιδιωτική άδεια των δύο ανδρών ακυρώθηκε με το σκεπτικό ότι η παρουσία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο «μπορεί να μην είναι συμβατή με το δημόσιο συμφέρον».

Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι αποκλείστηκαν λόγω της κριτικής τους στο Ισραήλ. Ο Ουιγκούρ έκανε λόγο για περιορισμό της ελευθερίας του λόγου, ενώ ο Πάικερ κατηγόρησε τη βρετανική κυβέρνηση ότι υποκύπτει σε πιέσεις υπέρ του Ισραήλ.

Η υπόθεση αποτελεί ένα ακόμη δείγμα του βαθιά διχαστικού χαρακτήρα που έχει αποκτήσει στη Βρετανία η συζήτηση γύρω από τον αντισημιτισμό, την κριτική στο Ισραήλ και τα όρια της πολιτικής έκφρασης.

Παράλληλα, εντείνεται ο δημόσιος διάλογος για το πού τελειώνει η ελευθερία του λόγου και πού αρχίζει η κρατική ευθύνη να αποτρέπει την είσοδο προσώπων που θεωρεί ότι μπορεί να προκαλέσουν κοινωνική ένταση ή να ενισχύσουν τον εξτρεμισμό.