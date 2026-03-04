Μπλακ άουτ σε όλο το Ιράκ – Η ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας

Το υπουργείο Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ιράκ αναφέρει ότι ολόκληρη η χώρα έχει πληγεί από ολική διακοπή ρεύματος, χωρίς να προσδιορίσει την αιτία.

«Το δίκτυο ηλεκτροδότησης έχει διακοπεί εντελώς σε όλες τις ιρακινές επαρχίες», αναφέρει το υπουργείο, σύμφωνα με το Ιρακινό Πρακτορείο Ειδήσεων (INA).

Προσθέτει ότι αναζητά την αιτία της διακοπής ρεύματος και έχει ξεκινήσει την αποκατάσταση σταθμών παραγωγής ενέργειας και γραμμών μεταφοράς. Τμήματα της χώρας έχουν δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν.