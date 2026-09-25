Μπιλ Γκέιτς: Η AI μπορεί να σκοτώσει δισεκατομμύρια ανθρώπους

ΟΜπιλ Γκέιτς προειδοποιεί για τους δυνητικά καταστροφικούς κινδύνους που συνοδεύουν την ταχύτατη εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, εκτιμώντας ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει πλέον αποκτήσει τέτοια ισχύ, ώστε η κακόβουλη χρήση της θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στον θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων.

Ο συνιδρυτής της Microsoft προστίθεται έτσι στη διευρυνόμενη ομάδα στελεχών, ερευνητών και εργαζομένων στον τεχνολογικό κλάδο που εκφράζουν ανοιχτά ανησυχίες για τους λεγόμενους υπαρξιακούς κινδύνους της AI και ζητούν αυστηρότερες δικλίδες ασφαλείας.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σίγουρα αρκετά ισχυρή ώστε να οδηγήσει σε γεγονότα που, ξέρετε, θα προκαλέσουν τον θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων», ανέφερε ο Γκέιτς σε απόσπασμα συνέντευξής του στην εκπομπή Meet the Press του NBC, η οποία πρόκειται να μεταδοθεί το Σαββατοκύριακο.

Ο ίδιος εστίασε ιδιαίτερα στον κίνδυνο που δημιουργείται όταν προηγμένα συστήματα AI βρεθούν στα χέρια ανθρώπων με κακόβουλες προθέσεις. «Δεν υπήρξε ποτέ ένα όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός ανθρώπων με κακόβουλες προθέσεις που χρησιμοποιούν τα πιο προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης», προειδοποίησε.

Εντείνονται οι προειδοποιήσεις στη Silicon Valley

Οι δηλώσεις του Γκέιτς έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία πληθαίνουν στη Silicon Valley οι φωνές που ζητούν μεγαλύτερη προσοχή στους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Τζέικομπ Κόξον, πρώην εργαζομένου της Anthropic, ο οποίος αποχώρησε από την εταιρεία νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Μετά την παραίτησή του επέκρινε τόσο την Anthropic όσο και την προηγούμενη εργοδότριά του, OpenAI, υποστηρίζοντας ότι οι δύο εταιρείες «παίζουν με τις ζωές μας», καθώς επιδίδονται σε μια κούρσα για την ανάπτυξη υπερευφυών συστημάτων AI.

Ακόμη πιο δραματική ήταν η εκτίμηση άλλου εργαζομένου της Anthropic, ο οποίος υποστήριξε ότι, κατά τη δική του αξιολόγηση, η πιθανότητα η Τεχνητή Νοημοσύνη να οδηγήσει στην εξάλειψη της ανθρωπότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία υπερβαίνει το 10%.

Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις αναζωπύρωσαν μια συζήτηση που βρίσκεται εδώ και χρόνια στο εσωτερικό της τεχνολογικής κοινότητας: πόσο μεγάλος είναι πραγματικά ο κίνδυνος από τα ολοένα ισχυρότερα συστήματα AI και ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν ώστε η ανάπτυξή τους να παραμείνει ελεγχόμενη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, έχει ταχθεί υπέρ μιας επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Αντίστοιχες ανησυχίες για την ασφάλεια της τεχνολογίας έχουν εκφράσει, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν και ο Έλον Μασκ.

Γκέιτς: Δεν αρκεί η αυτορρύθμιση των εταιρειών

Ο Μπιλ Γκέιτς υποστήριξε παράλληλα ότι η αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων δεν μπορεί να αφεθεί αποκλειστικά στις ίδιες τις εταιρείες τεχνολογίας, θεωρώντας ανεπαρκές ένα μοντέλο που θα βασίζεται μόνο στην αυτορρύθμιση του κλάδου.

Όπως τόνισε, στη διαμόρφωση του πλαισίου ασφαλείας θα πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο τόσο οι αρμόδιες κρατικές αρχές όσο και οι πολιτικοί, προκειμένου να θεσπιστούν συγκεκριμένοι κανόνες, μηχανισμοί ελέγχου και υποχρεωτικές διαδικασίες παρακολούθησης.

«Χρειάζεται οι αρχές επιβολής του νόμου και οι πολιτικοί να συμμετάσχουν στη συζήτηση για το πώς θα διαμορφωθούν οι δικλίδες ασφαλείας και οι μηχανισμοί παρακολούθησης. Και αυτό πρέπει να αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία», ανέφερε.

Οι τελευταίες δηλώσεις του έρχονται σε συνέχεια των προειδοποιήσεων που είχε διατυπώσει σε δοκίμιό του τον Αύγουστο. Σε εκείνο το κείμενο, ο Γκέιτς είχε επισημάνει ότι η συνεχής ενίσχυση των δυνατοτήτων της AI θα μπορούσε να προσφέρει σε κακόβουλους παράγοντες πολύ ισχυρότερα μέσα για την πραγματοποίηση κυβερνοεπιθέσεων, απατών και εκστρατειών παραπληροφόρησης.

Κατά τον ίδιο, οι συνέπειες μιας τέτοιας χρήσης θα μπορούσαν να αποκτήσουν μεγάλη κλίμακα και να πλήξουν κρίσιμες υποδομές και θεσμούς, όπως νοσοκομεία, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και κυβερνητικά συστήματα, ενισχύοντας την ανάγκη για έγκαιρη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου προστασίας.