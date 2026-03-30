Μπέσεντ: O έλεγχος των Στενών του Ορμούζ θα περάσει εν καιρώ στις ΗΠΑ

Τη βεβαιότητα ο έλεγχος του Στενού του Ορμούζ θα περάσει εν καιρώ στις ΗΠΑ εξέφρασε υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ.

Παράλληλα, σε υνέντευξή του δήλωσε τη Δευτέρα ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου τροφοδοτείται καλά, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

«Με την πάροδο του χρόνου, οι ΗΠΑ θα ανακτήσουν τον έλεγχο του Στενού και θα υπάρχει ελευθερία ναυσιπλοΐας, είτε μέσω αμερικανικών συνοδειών είτε μέσω πολυεθνικών συνοδειών», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο Fox News.