Μπέρναμ: Το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ είναι έκκληση για «ενότητα» για την καταπολέμηση του κόστους ζωής

ΟΒρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε σήμερα ότι η ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ θα πρέπει να ωθήσει τον κόσμο να «ενωθεί» στη μάχη κατά του αυξανόμενου κόστους ζωής, που τροφοδοτείται από τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

«Ο πρόεδρος Τραμπ αποδέχτηκε τα αποτελέσματα και πιστεύω ότι ο κόσμος έχει τώρα την ευκαιρία να ενωθεί γύρω από ένα ζήτημα που μας αφορά όλους: το κόστος ζωής», τόνισε ο Μπέρναμ, προσθέτοντας ότι αυτό θα είναι «αδύνατο… όσο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραμένει άλυτη, καθώς και αυτή στην Ουκρανία, η οποία υποκινήθηκε από τη Ρωσία».