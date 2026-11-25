ΟΆντι Μπέρναμ εμφανίστηκε την Τετάρτη να αποκλείει το ενδεχόμενο οι φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταβάλλουν τα ίδια δίδακτρα με τους Βρετανούς φοιτητές στα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με το Politico.

Κατά τη διάρκεια της ώρας των ερωτήσεων προς τον πρωθυπουργό, ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος ανέφερε ότι η εξίσωση των διδάκτρων «δεν θα τεθεί στο τραπέζι» των διαπραγματεύσεων, όταν η επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Κέμι Μπάντενοχ, τον πίεσε να αποκλείσει μια τέτοια συμφωνία.

Σήμερα, οι φοιτητές από την ΕΕ καταβάλλουν σημαντικά υψηλότερα δίδακτρα από τους Βρετανούς φοιτητές.

Μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι η διαπραγματευτική θέση της ευρωπαϊκής πλευράς «δεν είναι η διαπραγματευτική θέση της Βρετανίας. Το ζήτημα αυτό δεν έχει τεθεί στο τραπέζι».

Το ζήτημα των διδάκτρων έχει εξελιχθεί σε πολιτικά ευαίσθητο θέμα από την Παρασκευή, όταν λόγω των αντικρουόμενων ενημερώσεων από το Λονδίνο και τις Βρυξέλλες δημιούργησαν ασάφεια ως προς το κατά πόσον οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στη σύνοδο κορυφής Βρετανίας-ΕΕ για τα τρόφιμα, τις εκπομπές ρύπων και την κινητικότητα των νέων εξαρτώνται από την επίτευξη συμφωνίας για τους φοιτητές.

Ο Μπέρναμ επέμεινε ότι η συμφωνία για τα πανεπιστήμια δεν συνδέεται με τις υπόλοιπες συμφωνίες. «Η συμφωνία για τα δίδακτρα δεν έχει ολοκληρωθεί», δήλωσε. «Πρόκειται για ξεχωριστό κείμενο, για ξεχωριστή συμφωνία».

Με βάση το ισχύον καθεστώς, οι φοιτητές από την ΕΕ καταβάλλουν τα δίδακτρα που ισχύουν για τους διεθνείς φοιτητές, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι κατά 20.000 λίρες υψηλότερα από εκείνα που πληρώνουν οι Βρετανοί φοιτητές.

Την περασμένη εβδομάδα, δύο διπλωμάτες της ΕΕ, ανέφεραν στο Politico ότι το Λονδίνο είχε προτείνει δίδακτρα ύψους 12.000 λιρών.

Σε κοινή δήλωση που εκδόθηκε την Παρασκευή, οι ηγέτες της ΕΕ και της Βρετανίας ανέφεραν ότι θα εργαστούν για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τα δίδακτρα. «Θα ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της συνόδου κορυφής», πρόσθεσαν.

Τα πανεπιστήμια έχουν προειδοποιήσει ότι η μείωση των διδάκτρων για τους φοιτητές από την ΕΕ θα μπορούσε να επηρεάσει την οικονομική βιωσιμότητα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πολλά από τα οποία αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρά οικονομικά προβλήματα.