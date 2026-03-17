Μπερδεμένα τα ευρωπαϊκά ταμπλό με φόντο το πετρέλαιο

Μικτά πρόσημα επικρατούν στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν και πάλι άνοδο, αφότου αρκετοί σύμμαχοι των ΗΠΑ απέρριψαν το αίτημα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για συνδρομή στα Στενά του Ορμούζ.

Ο FTSE 100 στο Λονδίνο κερδίζει 0,17% στις 10.337 μονάδες, ενώ ο DAX στη Γερμανία χάνει 0,27% στις 23.505 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι σημειώνει οριακές απώλειες στις 7.932 μονάδες.

Ο ιταλικός FTSE MIB είναι οριακά θετικός στις 44.355 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 κερδίζει 0,22% στις 17.114 μονάδες.

Το πετρέλαιο υποχώρησε τη Δευτέρα έπειτα από δημοσίευμα της Wall Street Journal που ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν σύντομα μια συμμαχία χωρών για τη συνοδεία πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Την ίδια ημέρα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιτρέπουν τη διέλευση ιρανικών πετρελαιοφόρων από το Στενό.

Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν και πάλι άνοδο 2% σήμερα, καθώς συνεχίζεται η αβεβαιότητα σχετικά με την προστασία της παγκόσμιας ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ.

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται αυτή την εβδομάδα στις κινήσεις των κεντρικών τραπεζών, με την Fed να ξεκινά σήμερα τη διήμερη συνεδρίασή της για τη νομισματική πολιτική.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα δέχεται πιέσεις από τον Τραμπ να μειώσει τα επιτόκια, αλλά ο πόλεμος με το Ιράν σημαίνει ενδέχεται να ωθήσει τη Fed να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα την Τετάρτη.