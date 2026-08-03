Μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο: Ελληνικά F-16 προχώρησαν σε αναχαιτίσεις

Νέος κύκλος τουρκικής αεροπορικής δραστηριότητας καταγράφηκε τη Δευτέρα στο Αιγαίο, με τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) να πραγματοποιούν συνολικά 18 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου και 6 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στις κινήσεις συμμετείχαν τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τέσσερα μαχητικά, τα οποία ήταν χωρίς οπλισμό.

Η τουρκική δραστηριότητα εκδηλώθηκε στο βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο, με την Πολεμική Αεροπορία να ενεργοποιεί άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες επιτήρησης και αναχαίτισης.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά F-16, σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανόνες και την πάγια επιχειρησιακή πρακτική, ενώ δεν σημειώθηκαν εμπλοκές κατά τη διάρκεια των αναχαιτίσεων.