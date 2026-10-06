Μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων στη σκιά της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα

Μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων καταγράφηκε την Τρίτη στο Αιγαίο, μία ημέρα πριν από την έναρξη του έκτου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ στην Αθήνα, παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, επτά τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν 15 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου και δέκα παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Η δραστηριότητα σημειώθηκε στο Βορειοανατολικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο, χωρίς να καταγραφούν υπερπτήσεις ή εμπλοκές.

Οπλισμένα F-16 και μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Στο Αιγαίο εισήλθε ένας σχηματισμός δύο οπλισμένων μαχητικών F-16, καθώς και πέντε μεμονωμένα αεροσκάφη: ένα CN-235 και τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Από τις δέκα παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, η μία πραγματοποιήθηκε από τα F-16, δύο από το CN-235 και επτά από τα UAV.

Οι 15 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου αποδίδονται στο CN-235 και στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Έξι πραγματοποιήθηκαν από το τουρκικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος και εννέα από τα UAV.

Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική.

Οι παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας αφορούν κυρίως την είσοδο αεροσκαφών στο FIR Αθηνών χωρίς την κατάθεση σχεδίου πτήσης. Αντίθετα, ως παραβίαση καταγράφεται η πτήση ξένου αεροσκάφους εντός του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου χωρίς άδεια.

Μία ημέρα πριν από τον Στρατηγικό Διάλογο

Η αυξημένη τουρκική δραστηριότητα εκδηλώθηκε πριν την έναρξη των επίσημων συνομιλιών του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέεται άμεσα με την επίσκεψή του.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Μετά τη διμερή συνάντησή τους, οι δύο υπουργοί θα προχωρήσουν σε κοινές δηλώσεις και θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ. Θα ακολουθήσει η πρώτη συνεδρίαση σε σύνθεση ολομέλειας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Ρούμπιο θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στην αμυντική συνεργασία, την ενεργειακή ασφάλεια και τις περιφερειακές εξελίξεις.