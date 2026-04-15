«Μπαράζ» επαφών Σχοινά με Ευρωπαίους Επιτρόπους: ΟΠΕΚΕΠΕ, αφθώδης πυρετός, ευλογιά στο επίκεντρο

Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς στη «σκιά» των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι ζωονόσοι που απειλούν την ελληνική κτηνοτροφία βρέθηκαν στην κορυφή της ατζέντας των συναντήσεων του νέου υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά με Ευρωπαίους Επιτρόπους.

Ο υπουργός συναντήθηκε με τον Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων, Κρίστοφ Χάνσεν, με τον Επίτροπο Υγείας και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων, Όλιβερ Βάρχελι, με τον Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών, Κώστα Καδή, καθώς και με την επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI), Ελίζαμπεθ Βέρνερ.

Τα «στοιχήματα» για τον αγροτικό τομέα, σύμφωνα με πηγές του ΥΠΑΑΤ που επικαλείται το ΑΠΕ – ΜΠΕ, είναι η επιτυχής μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με το σχέδιο δράσης που έχει συμφωνηθεί με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες να βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης, η αξιοποίηση της μεταρρύθμισης ως «βάση» για τη συνολική αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα και η διαχείριση των ζωονόσων.

Να σημειωθεί ότι, ξεκινούν παράλληλα οι διαπραγματεύσεις για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ενώ ορισμένα από τα εφαρμοστικά εργαλεία θα συμπέσουν με την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Σε ό,τι αφορά το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, πηγές του υπουργείου επισημαίνουν την ανάγκη να οικοδομηθεί ένα νέο πλαίσιο εμπιστοσύνης μεταξύ των ελληνικών Αρχών και των ευρωπαϊκών θεσμών. Στη βάση αυτή, κατά τη διάρκεια των επαφών του κ. Σχοινά στις Βρυξέλλες, η συζήτηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα, με τους Ευρωπαίοι αξιωματούχους να αναγνωρίζουν τη σημασία της επιτυχίας της μεταρρύθμισης τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ΕΕ.

Επισημαίνεται, δε, ότι ταυτόχρονα προωθείται το «Σχέδιο Δράσης ΙΙ» που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 Μαρτίου, με βασικό στόχο τη διασφάλιση ότι οι πληρωμές θα κατευθύνονται στους πραγματικούς δικαιούχους, μέσω ενισχυμένων ελέγχων από την ΑΑΔΕ.

Αφθώδης πυρετός: Έρχεται στήριξη οκτώ εκατ. ευρώ για τους παραγωγούς

Παράλληλα, σχετικά με τη Μυτιλήνη και τον αφθώδη πυρετό, πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ανέφεραν ότι αναμένεται πολύ σύντομα η δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία θα παρέχεται στήριξη στους παραγωγούς που υφίστανται ζημιά.

Συγκεκριμένα, για το διάστημα των πρώτων 21 ημερών (15 Μαρτίου – 5 Απριλίου), αναμένεται να διατεθούν οκτώ εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση των γαλακτοπαραγωγών του νησιού.

Πηγές του υπουργείου, σημείωσαν ότι από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης του κρούσματος, στις 15 Μαρτίου, ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα πρωτόκολλα καραντίνας και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι είναι επιτακτική η «αυστηρή τήρηση των μέτρων», καθώς η νόσος του αφθώδους πυρετού είναι ιδιαίτερα μεταδοτική.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η λύση στην παρούσα φάση είναι «ψυχραιμία, αυστηρότητα και στήριξη».

Ευλογιά αιγοπροβάτων

Σε ό,τι αφορά την ευλογιά των αιγοπροβάτων, πηγές του υπουργείου, ανέφεραν ότι η Ελλάδα παραμένει στο «πλάνο Α», που είναι η εκρίζωση της νόσου, απορρίπτοντας προς το παρόν το ενδεχόμενο εμβολιασμού. Όπως επισημάνθηκε στις επαφές με τον Επίτροπο Υγείας και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων, Όλιβερ Βάρχελι, το κρίσιμο διάστημα θα είναι μετά το Πάσχα, οπότε θα αξιολογηθεί η εξέλιξη των κρουσμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε καταγραφεί σημαντική αύξηση, ωστόσο φέτος οι ενδείξεις εμφανίζονται βελτιωμένες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σαφέστερη εικόνα αναμένεται περίπου έναν μήνα μετά το Πάσχα, με την πλευρά του υπουργείου να εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη για την πορεία της νόσου.