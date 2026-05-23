Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: «Σκεφτόμουν αν τον πετύχω στο δρόμο τι θα κάνω;»

«Ξύπνησα και κοίταζα τα σάιτ και σκεφτόμουνμ αν εγώ τον πετύχω στο δρόμο τι θα κάνω; Και αν τον δουν τα παιδιά μας τι θα κάνουμε;», είπε αρχικά ο Κώστας Μπακογιάννης, μιλώντας στο MEGA το πρωί του Σαββάτου (23/05).

Και συνέχισε, λέγοντας: «Μετά διόρθωσα τον εαυτό μου γιατί εγώ μπορώ να το μοιράζομαι δημόσια, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι που δεν την έχουν αυτή την τύχη και ζουν τέτοιες δύσκολες καταστάσεις μες στη σιωπή».

«Έχουμε ένα σύστημα, το οποίο θα πρέπει ίσως με αυτή την αφορμή, να το ξανασκεφτούμε. Έχει καταδικαστεί ισόβια 17 φορές, αλλά εξέτισε 1,5 χρόνο για κάθε δολοφονία. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε ως κοινωνία. Το θεωρούμε αυτό δικαιοσύνη; Εμένα με ξεπερνάει», κατέληξε.

Σημειώνεται ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε έπειτα από 24 χρόνια.

Παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά ήταν θετική για το αίτημα αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον ποινή 25 ετών,

Είχε να εκτίσει ακόμα ένα χρόνο, όμως έκανε αίτηση στο συμβούλιο για λόγους υγείας και έγινε δεκτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες το Συμβούλιο που ενέκρινε την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου του επέβαλε τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της υποχρεωτικής εμφάνισης μια φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του και της δήλωσης μόνιμης κατοικίας στην περιοχή του Βύρωνα, από την οποία να μην απομακρύνεται.