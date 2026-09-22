Μπακογιάννη: Βλέπω αλαζονεία σε κάποιους υπουργούς – Πρέπει να ξεκαβαλικέψουν

Βολές κατά υπουργών της κυβέρνησης, τους οποίους όμως δεν κατονόμασε, από την Ντόρα Μπακογιάννη , που δήλωσε ότι βλέπει αλαζονεία από κάποια μέλη του κυβερνητικού σχήματος, προτρέποντάς τα να «ξεκαβαλικέψουν».

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, «αυτά τα φαινόμενα θα πρέπει να κοπούν άμεσα»

«Μετά από 8 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουράσει, αλλά δεν έχουμε εναλλακτική», υποστήριξε επίσης η Ντόρα Μπακογιάννη και πρόσθεσε: «Υπήρχε, μέχρι το 2010 μία εναλλαγή ΠΑΣΟΚ – Νέας Δημοκρατίας, που διασφάλιζε μια αλληλουχία, παρέδιδες το υπουργείο σε έναν άνθρωπο που ήξερες ότι λίγο-πολύ γνωρίζει το αντικείμενο». Εκτίμησε ότι ακολούθησε ένας πολυκερματισμός, που δεν είναι μόνο δικός μας, συμβαίνει και στην Ευρώπη και ο οποίος βγάζει μια γενικότερη γκρίνια, άρνηση. «Αυτός δεν μ’ αρέσει», είπε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

«Όμως, κάποιος πρέπει να κυβερνήσει» τόνισε και συμπλήρωσε: «Αυτή τη στιγμή με την τρομερή ανασφάλεια και αυτό το γεωππολτικό περιβάλλον, το να έχεις σταθερή κυβέρνηση είναι το παν. Τα πάντα είναι πολιτικά σε αυτή τη ζωή και το ποιος διαχειρίζεται το μέλλον σου έχει μεγάλη σημασία. Εάν υπήρχε εναλλακτική πρόταση, εάν υπήρχε ένας άλλος, θα το βλέπαμε, ωστόσο η σύγκριση θα γίνει μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη, μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα, που μας λέει ότι θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ».

«Εμείς ειλικρινά πιστεύουμε ότι σ αυτή τη φάση ο Μητσοτάκης κάνει καλύτερη δουλειά απ τους άλλους δύο. Έχει πολλά ελαττώματα, ένα απ αυτά ότι εννοεί αυτά που λέει. Η αντιπολίτευση του ζητάει να τα δώσει όλα, να ανοίξει το πορτοφόλι και να δώσει παραπάνω από όσα μπορεί η χώρα να αντέξει. Η αντιπολίτευση του ζητάει να διακινδυνεύσει τη χώρα, του ζητάει να το κάνει», είπε.

Στρέφοντας τα πυρά της κατά της αντιπολίτευσης η Ντόρα Μπακογιάννη ανέφερε: «Όταν μιλάμε για αγραμματοσύνη, δεν ξέρουν οι άνθρωποι, εντάξει, η άγνοια συγχωρείται. Αυτό που δεν συγχωρείται η σκόπιμη παραπληροφόρηση, διότι το πόσο είναι το όριο πληρωμών, το γνωρίζει και ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Τσίπρας»