Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Ο Ιρανός πρόεδρος του κοινοβουλίου «εκλεκτός» του Τραμπ για συνομιλίες

Μπορεί ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ , να διέψευσε μέσω ανάρτησής του στο X ότι έχουν διεξαχθεί συνομιλίες με τις ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι «οι ψευδείς ειδήσεις έχουν ως στόχο να χειραγωγήσουν τις χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές», όμως, ο βετεράνος ηγέτης των Φρουρών της Επανάστασης, μοιάζει με το ιδανικό πρόσωπο για συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Γενεύης, Φαρζάν Σαμπέτ, δήλωσε πρόσφατα ότι μετά τη δολοφονία του Αλί Λαριτζανί, ο Γκαλιμπάφ είναι «το άτομο που πιθανότατα επιβλέπει την πολεμική και τη στρατηγική προσπάθεια».

Έχασε στις εκλογές, έσβησε τα σκάνδαλα διαφθοράς

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ είναι συντηρητικός πολιτικός με στρατιωτικό παρελθόν, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου του κοινοβουλίου από τον Μάιο του 2020. Γεννημένος το 1961, εντάχθηκε το 1980 στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ ανέλαβε διοικητικές θέσεις εντός του σώματος.

Ο Γκαλιμπάφ έχει επιδιώξει τέσσερις φορές την προεδρία του Ιράν, χωρίς επιτυχία: κατετάγη τέταρτος το 2005, δεύτερος το 2013, απέσυρε την υποψηφιότητά του το 2017 και ήρθε τρίτος στις πρόωρες εκλογές του 2024.

Σε μια πρόσφατη δήλωσή του, είχε προειδοποιήσει ότι «μαζί με τις στρατιωτικές βάσεις, οι χρηματοπιστωτικοί φορείς που χρηματοδοτούν τον αμερικανικό στρατιωτικό προϋπολογισμό αποτελούν νόμιμους στόχους μας».

Ο Γκαλιμπάφ αναδείχθηκε πλέον ως η πιο αναγνωρισμένη πολιτική προσωπικότητα στην Ισλαμική Δημοκρατία μετά τη δολοφονία των ηγετών της, ενώ στο παρελθόν έχει βρεθεί στο επίκεντρο κατηγοριών ότι χρησιμοποίησε την προηγούμενη θητεία του ως διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης για να καλύψει σκάνδαλα διαφθοράς κατά τη διάρκεια της δημαρχίας του στην Τεχεράνη.

Από Φρουρός της Επανάστασης, δήμαρχος και… πιλότος

Ο 64χρονος Γκαλιμπάφ, υπήρξε εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες μία από τις πιο εξέχουσες μη κληρικές προσωπικότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας και φαίνεται ότι σήμερα μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην ηγεσία της πολεμικής προσπάθειας.

Η ποικίλη εμπειρία του Γκαλιμπάφ, η οποία εκτείνεται τόσο στον στρατιωτικό όσο κα τον πολιτικό του βίο, τον έχει οδηγήσει να εργαστεί ως διοικητής του αεροδιαστημικού σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, ως αρχηγός της αστυνομίας της Τεχεράνης, ως δήμαρχος της Τεχεράνης και τώρα ως πρόεδρος του κοινοβουλίου.

Ο ίδιος πιστοποιημένος πιλότος, είναι γνωστός για το ότι καυχιέται ότι είναι σε θέση να κυβερνά τζάμπο τζετ.