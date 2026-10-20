Μπαχτσελί: Η Κύπρος είναι εδώ και αιώνες και θα παραμείνει για πάντα τουρκική

OΝτεβλέτ Μπαχτσελί, πρόεδρος του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης ανέφερε κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του ότι «η Κύπρος είναι τουρκική και θα παραμείνει τουρκική».

«Σε αυτή την περίοδο που η ‘’ελληνοκυπριακή διοίκηση’’(σ.σ Κυπριακή Δημοκρατία) έχει αναλάβει την αποστολή να λειτουργεί ως προπύργιο του Ισραήλ στην Κύπρο, καλώ τα αδέλφια μας που ζουν στην ‘’Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου’’ (σ.σ κατεχόμενα) να παραμείνουν σε εγρήγορση. Και δηλώνω: η Κύπρος είναι τουρκική εδώ και αιώνες και θα παραμείνει τουρκική για πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Επίσης, συνεχίζοντας είπε πως: «Σε μια περίοδο που έχουμε επικεντρωθεί για μια Τουρκία και μια περιοχή χωρίς τρομοκρατία, συνεχίζονται οι προβοκάτσιες στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο. Στην Κύπρο, που αποτελεί το στρατηγικό κέντρο του δόγματος ασφαλείας της ‘’Γαλάζιας Πατρίδας’’ για την Τουρκία, παρακολουθούμε στενά τις επαφές μεταξύ εκπροσώπων της ‘’Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’’ (σ.σ κατεχόμενα) και της ελληνοκυπριακής πλευράς (σ.σ Κυπριακής Δημοκρατίας)».

Αναφερόμενος σε δημοσιεύματα που αναφέρουν σενάρια για υπαγωγή των Βαρωσίων στη διοίκηση του ΟΗΕ και λειτουργία του λιμανιού της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία της Κομισιόν, ο Μπαχτσελί απάντησε:

«Οι ισχυρισμοί που δημοσιεύτηκαν στον ελληνοκυπριακό Τύπο και δεν έχουν διαψευστεί, σχετικά με τη μεταβίβαση της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών και τη λειτουργία του λιμανιού της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσιάζουν μια ζοφερή εικόνα για τα κυριαρχικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. H ‘’Ομοσπονδία της Ενωμένης Κύπρου’’ είναι ουτοπία και σημαίνει καταστροφή για την τουρκική κυριαρχία».