Μπαχτσελί: Χαστούκι σε όσους ήθελαν την Ανατολία χωρίς Τούρκους

Σε μια ακόμη επίδειξη εθνικιστικής ρητορικής προχώρησε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, αξιοποιώντας την επέτειο της 9ης Σεπτεμβρίου, επέτειο της εισόδου των τουρκικών δυνάμεων στη Σμύρνη το 1922,

Ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, σύμφωνα με την Hurriyet, χαρακτήρισε την 9η Σεπτεμβρίου «ιστορική απάντηση» σε όσους, κατά τον ίδιο, επιδίωκαν τον κατακερματισμό της Ανατολίας και την εξαφάνιση του τουρκικού έθνους από την ιστορία. Παράλληλα, απέδωσε στη σημαία που υψώθηκε στη Σμύρνη συμβολισμό εθνικής ανεξαρτησίας, ενώ εξύμνησε με έντονα φορτισμένο τρόπο τη θυσία των Τούρκων στρατιωτών.

«Η 9η Σεπτεμβρίου ήταν μια ιστορική απάντηση σε όσους πίστευαν ότι η Ανατολία θα μπορούσε να κατακερματιστεί, το τουρκικό έθνος να σβήσει από την ιστορία και το κράτος μας να καταδικαστεί στα δεσμά. Ήταν ένα χαστούκι στο πρόσωπο εκείνων που φαντάζονταν ότι οι Τούρκοι θα μπορούσαν να μείνουν χωρίς κράτος, αλλά και ένας φάρος ελπίδας για τα καταπιεσμένα έθνη που βρίσκονταν υπό τον ζυγό του ιμπεριαλισμού.

Η σημαία που υψώθηκε στη Σμύρνη συμβολίζει τον χαρακτήρα του μεγάλου τουρκικού έθνους, το οποίο απορρίπτει την υποδούλωση. Τη θέλησή του να εγκαθιδρύσει ένα κράτος ακόμη και μέσα στη φτώχεια και τη στέρηση, στην αιματηρή σκιά του πολέμου και κάτω από την ύπουλη λαβή της απελπισίας.

Συμβολίζει επίσης την πίστη του Τούρκου στρατιώτη, ο οποίος αγνόησε τον θάνατο για χάρη της ανεξαρτησίας, γεύτηκε το νέκταρ του μαρτυρίου και έτρεξε προς τους κήπους του παραδείσου».