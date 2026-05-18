Moody’s: Γκρίζα σενάρια για το ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας στην Ελλάδα

Στα σενάρια για τις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα και στο κατά πόσο οι κάλπες στη χώρα μας μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της οικονομίας αναφέρεται η Moody’s.

Σύμφωνα με την ανάλυση του οίκου αξιολόγησης, η ελληνική οικονομία έχει ξεπεράσει τα δύσκολα χρόνια της κρίσης της περασμένης δεκαετίας και έχει καταγράψει αξιοσημείωτη μακροοικονομική πρόοδο.

Ωστόσο και παρά τη μεγάλη μείωση του δημοσίου χρέους -παράλληλα με τη μείωση της ανεργίας και την ανάπτυξη του ΑΕΠ που κινείται σε επίπεδα πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης- το χρέος συνεχίζει να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

Ακόμα, ενώ οι εκ πρώτης όψεως οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας είναι εκπληκτικές αυτό δεν έχει «μεταφραστεί» στο επίπεδο διαβίωσης και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας, που παραμένει ακόμα χαμηλότερο από τα επίπεδα της κρίσης του 20008.

«Με τις εκλογές του 2027, η πολιτική αβεβαιότητα θα μπορούσε να εκτροχιάσει την οικονομική ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα, ενδεχομένως ωθώντας την Ελλάδα ακόμα πιο πίσω από τους Ευρωπαίους ομολόγους της» σημειώνουν οι αναλυτές της Moody’s.

Τα 4 σενάρια

Ο οίκος καταγράψει τέσσερα σενάρια για τις εκλογές στην Ελλάδα

Ομαλή προσγείωση

Ο όρος χρησιμοποιήθηκε ευρέως από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες εν μέσω των προσπαθειών για κάμψη του πληθωρισμού χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος οικονομικής ύφεσης.

Στο εν λόγω σενάριο, κατά το οποίο οι εκλογές στην Ελλάδα θα λάβουν χώρα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2027, θα μπορούσε να υπάρξει σχηματισμός κυβέρνησης έπειτα από μία ή το πολύ δύο εκλογικές αναμετρήσεις.

«Οι εκλογές διεξάγονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η κυβέρνηση συγκροτείται γρήγορα, οι δημοσιονομικές συνθήκες και η κατάσταση στις αγορές παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθερές, ενώ η αβεβαιότητα υποχωρεί χωρίς να προκληθεί μόνιμη οικονομική ζημιά» αναφέρει για τον εν λόγω σενάριο η Moody’s.

Ήπια αναταραχή

Στο δεύτερο σενάριο, με διεξαγωγή πρόωρων εκλογών μέσα στο τρίτο τρίμηνο του 2026, θα μπορούσαν να λάβουν χώρα δύο εκλογικές διαδικασίες χωρίς να προκληθεί πολιτικό αδιέξοδο.

«Η προκήρυξη πρόωρων εκλογών αυξάνει προσωρινά την αβεβαιότητα, αλλά οι αγορές το ερμηνεύουν ως τακτική κίνηση· η κατανάλωση και οι επενδύσεις υποχωρούν το 2026, πριν ανακάμψουν μόλις σχηματιστεί κυβέρνηση» αναφέρει η έκθεση.

Σοβαρά δυσμενές

Στο σοβαρά δυσμενές σενάριο που «δίνει» η Moody’s, γίνεται λόγος για εκλογές κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2027 αλλά και πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι τον Αύγουστο του εν λόγω έτους.

«Επαναλαμβανόμενα ασαφή αποτελέσματα αφήνουν την Ελλάδα χωρίς λειτουργική κυβέρνηση για μήνες· τα spreads διευρύνονται, η πιστωτική ρευστότητα συσφίγγεται, ενώ οι επενδύσεις και η εμπιστοσύνη επιδεινώνονται πολύ πέρα από την άμεση εκλογική περίοδο» σημειώνεται για το εν λόγω σενάριο.

Αβεβαιότητα χωρίς προηγούμενο

Στο τέταρτο και δυσμενέστερο σενάριο της Moody’s, γίνεται λόγος για πρόωρες εκλογές κατά τον τρίτο τρίμηνο του 2026 που θα έχουν ως αποτέλεσμα συνεχόμενες και άνευ προηγουμένου αποτυχίες για σχηματισμό κυβέρνησης στην Ελλάδα.

«Μια αιφνιδιαστική προκήρυξη εκλογών μετατρέπεται σε παρατεταμένο πολιτικό αδιέξοδο χωρίς ιστορικό προηγούμενο, προκαλώντας σοβαρή και επίμονη διάβρωση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας, της εμπιστοσύνης των αγορών και των προοπτικών ανάπτυξης» αναφέρει ο οίκος για το εν λόγω σενάριο.