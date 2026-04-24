Μόνο στο MyPortal.gr: Tα σημεία των 5 νέων σταθμών του Μετρό στη δυτική Θεσσαλονίκη

Των Βαγγέλη Πλάκα και Βαρβάρας Ζούκα

Η λεγόμενη «Γραμμή 2» (όπως προέκυψε από τη μελέτη μελλοντικών επεκτάσεων του Μετρό) προς Αμπελόκηπους, Εύοσμο και Περιφερειακή είναι η πρώτη προτεραιότητα για το Υπουργείο Υποδομών και την «Ελληνικό Μετρό» για τις επεκτάσεις του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς τα δυτικά. Οι 5 σταθμοί που θα περιλαμβάνει αυτή η διαδρομή έχουν ήδη χωροθετηθεί σε συνεργασία με τους τοπικούς δήμους και το MyPortal.gr παρουσιάζει το ακριβές σημείο που αυτοί θα κατασκευαστούν

Ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος δήλωσε προ ημερών σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ πως «προετοιμάζουμε και την επόμενη μεγάλη φάση: την επέκταση του Μετρό προς τα Βορειοδυτικά. Έχουμε ήδη προχωρήσει στις μελέτες χωροθέτησης των σταθμών και ακολουθούν οι απαραίτητες τοπογραφικές, γεωλογικές και μελέτες κόστους-οφέλους, ώστε να είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε τη χρηματοδότηση του έργου από το επόμενο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο».

Το σχέδιο της «Ελληνικό Μετρό» για τη χωροθέτηση των σταθμών στη «Γραμμή 2» στις επεκτάσεις προς τους δήμους Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Κορδελιού-Ευόσμου, προβλέπει σταθμούς στα εξής σημεία:

Στάση Αμπελοκήπων: Στην πλατεία Αμπελοκήπων

Στάση Μενεμένης: Στο παλιό Δημαρχείο Μενεμένης

Στάση Ευόσμου: Στην κεντρική πλατεία Ευόσμου

Στάση Περιφερειακός: Στο πάρκο Αντώνη Τρίτση και Ολυμπιάδος

Στάση Άνω Ευόσμου: Στην οδό Αναγεννήσεως, άνωθεν του περιφερειακού

Οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν από τον πρωθυπουργό στο αμέσως προσεχές διάστημα.