MONEY SHOW 2026 – Εκδήλωση για τις αναπτυξιακές και θεσμικές εξελίξεις στο επιχειρείν

Στο πλαίσιο του Money Show 2026, το Δικηγορικό Γραφείο «Αφροδίτη Νέστορα και Συνεργάτες» διοργανώνει εκδήλωση με θέμα:

«Αναπτυξιακές και Θεσμικές Εξελίξεις στο Επιχειρείν».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, από τις 16:00 έως τις 18:00, στην αίθουσα Ballroom 1, συγκεντρώνοντας σημαντικούς εκπροσώπους της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και των παραγωγικών φορέων.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών δικηγορικής παρουσίας της δικηγόρου Αφροδίτη Νέστορα, σηματοδοτώντας μια πορεία συνεχούς επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας στον χώρο του δικαίου και της υποστήριξης επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα αναπτυχθούν επίκαιρα ζητήματα που αφορούν το οικονομικό περιβάλλον, τις προοπτικές ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, καθώς και τις θεσμικές αλλαγές που επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Ομιλητές της εκδήλωσης

• Ιωάννης Τσάρας, Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΘ Α.Ε.

Θέμα: «Η Θεσσαλονίκη ως νέο HUB επιχειρηματικότητας»

• Συμεών Διαμαντίδης, Πρόεδρος ΣΕΒΕ

Θέμα: «Εξαγωγές και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν»

• Ιωάννης Ρούκας, Αναπληρωτής Γραμματέας Γραμματείας Παραγωγικών Φορέων Νέα Δημοκρατία – Οικονομολόγος

Θέμα: «Παραδείγματα καλής πρακτικής εξωδικαστικού μηχανισμού»

• Χρύσα Κουτσμάνη, Μέλος Δ.Σ. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων

Θέμα: «Η επανεκκίνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

• Αφροδίτη Νέστορα, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής

Θέμα: «Νέος Πτωχευτικός Κώδικας»

Χαιρετισμοί

Χαιρετισμούς αναμένεται να απευθύνουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των παραγωγικών φορέων, μεταξύ των οποίων:

• Σταύρος Καλαφάτης, Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα έρευνας και καινοτομίας

• Θεόδωρος Καράογλου, Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης

• Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ

Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει η δημοσιογράφος Μαρία Σαμολαδά.

Η φετινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Χρήστου Σαραντόπουλος, επίτιμου προξένου της Ιταλίας και Προέδρου του Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, τιμώντας τη σημαντική συμβολή του στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών και διεθνών σχέσεων της Θεσσαλονίκης.