Μοναδικός στόχος η νίκη για τον Νίκο Ανδρουλάκη που απέρριψε κατηγορηματικά τις συνεργασίες

του Σταύρου Αλχατζίδη

Ξεκάθαρος, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ως μοναδικό στόχο, να νικήσει στις επόμενες εκλογές εμφανίστηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ.

Απέρριψε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία παραπέμποντας στην απόφαση του συνεδρίου, η οποία όπως τόνισε “δεν αλλάζει”. Και για τον ίδιο, όσο και για το κόμμα του, δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από την ημέρα των εκλογών. Εκτίμησε πάντως πως δεν θα υπάρξει ακυβερνησία.

Παράλληλα επιτέθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας πως ενώ έχασε τις εκλογές με διάφορα 24% , τώρα έρχεται για να καλύψει το κενό της αντιπολίτευσης.

” Πριν από ένα μήνα έλεγε πως δεν είμαστε όμοροι χώροι. Προχθές είπε πως δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά ανταγωνιστές. Αυτή είναι η αξιοπιστία του”, συμπλήρωσε.

Σε ότι αφορά το υπό ίδρυση κόμμα Σαμαρά ανέφερε πως δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ, αλλά τη Νέα Δημοκρατία.

Διμέτωπος

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάνοντας πράξη τον διμέτωπο αγώνα του ενάντια σε Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ζήτησε οι πολίτες να κρίνουν την αξιοπιστία των πολιτικών αρχηγών.

” Δεν ήρθα να πω κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και να πουλήσω δάνεια σε funds και να υπάρχουν πλειστηριασμοί ο Τσίπρας το έκανε ” υπογράμμισε.

” Επίσης δεν είπα, ότι θα κάνω την χώρα Ευρώπη και μετά δημιουργήθηκαν μια σειρά σκανδάλων η Νέα Δημοκρατία το έκανε ” , πρόσθεσε.

Αναφορικά με τη φράση του πως η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη είπε πως δεν υπάρχει άλλος τρόπος να την περιγράψει καθώς οι πράξεις της προκαλούν τους χαρακτηρισμούς .

Απαντώντας πάντως πως σε σχέση με τους κ. Μητσοτάκη και κ. Τσίπρα δεν φαίνεται να έχει το ίδιο επικοινωνιακό χάρισμα υπογράμμισε πως ” δεν έχω το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατύ χαμόγελο. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής “.

Πρόγραμμα

” Χθες στη Θεσσαλονίκη έβρεξε κανονικά και όχι δισεκατομμύρια σε αντίθεση με τον κ. Μητσοτάκη που είχε φέρει τον κατακλυσμό του Νώε. Υποσχέσεις που όμως δεν έγιναν πράξη ” , είπε απαντώντας στην ερώτηση αναφορικά με την κοστολόγηση του προγράμματος του.

Έκανε λόγο για κοστολογημένα και ολιστικό πρόγραμμα που ως στόχο έχει να δημιουργήσει μια ανθεκτική οικονομία.

” Το ΠΑΣΟΚ δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να μοιράσει το υπερπλεόνασμα της Νέας Δημοκρατίας” , τόνισε.

Επίσης έθεσε εκ νέου το ερώτημα ποια θα είναι η επόμενη ημέρα μετά το ταμείο ανάκαμψης.

Διεύρυνση

Στην μάχη για τη πολιτική αλλαγή είναι ευπρόσδεκτοι όλοι είπε προσθέτοντας πως εκτός από τους ανεξάρτητους βουλευτές Αλέκο Αυλωνίτη και Ευάγγελο Αποστολάκη που χθες ήταν στην ομιλία του θα ακολουθήσουν και άλλοι.

Ελληνοτουρκικά

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως απέτυχε η πολιτική των ήρεμων νερών επαναλαμβάνοντας πως πρέπει να δημιουργηθείμηχανισμος κυρώσεων προς την Τουρκία όταν παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου.

Εξαρτήσεις

Όπως και στην ομιλία του το βράδυ του Σαββάτου έτσι και σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε πως ο ίδιος και το κόμμα του δεν έχουν εξαρτήσεις. Και για τον λόγο αυτό όπως συμπλήρωσε το ΠΑΣΟΚ δέχεται επιθέσεις.

” Μπορώ να κάνω αυτά που λέω αν έχω εξαρτήσεις; Πως θα συγκρουστω με τις τράπεζες; Κάποιους εξυπηρετεις όταν δεν βάζεις κανόνες στην αγορά”, ανέφερε.

Μάλιστα όπως είπε ξεκίνησε από μια μικρή γειτονιά του Ηρακλείου και έφτασε στο σημείο που είναι σήμερα χωρίς χορηγούς.

Υποκλοπές

Για υπόθεση που δεν εχει κλείσει έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και όπως τόνισε θα κάνει τα πάντα, προκειμένου να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη, αυτοί που έστησαν το 2021 και 2022 ένα παρακράτος

Αναρωτήθηκε ακόμη πως πρόσωπα που δεν έχουν περάσει το κατώφλι της δικαιοσύνης θέλουν να έχουν ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου.

Ακροδεξιά

Κάλεσμα στους νέους να σκεφτούν αν αξίζει να κάνουν ένα like σε αυτούς που κστεσφαξαν τους Ελληνες. Παράλληλα πρόσθεσε πως δεν γίνεται να επικροτης την πολιτική τρανό και μετά να χύνεις κροκοδείλια δάκρυα για τη δημοκρατία.

” Εμείς δεν φέραμε ποτέ την ακροδεξιά στο κόμμα μας, όπως έκανε τόσο η σημερινή, όσο και η προηγούμενη κυβέρνηση ” , επισήμανε.

Αγροτικός κόσμος

Ακόμη για τον αγροτικά ζήτημα είπε πως έχει αποτύχει συνολικά η πολιτική της κυβέρνησης .Δεσμεύτηκε πως το ΠΑΣΟΚ θα δώσει περισσότερα κίνητρα γιατί ο αγροτικός τομέας θέλει εργατικά χέρια.