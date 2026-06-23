Momwashing: Όταν μια επιχείρηση αγαπάει τη μητρότητα μόνο στα λόγια αλλά όχι στα έργα

Οι νέες μαμάδες αντιμετωπίζονται σαν θεές της γονιμότητας από επιχειρήσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, και καμπάνιες. Αλλά όπως συμβαίνει και με το greenwashing, οι εξαγγελίες που κάνουν για την υποστήριξή τους δεν έχουν πάντα ουσιαστικό αντίκρισμα.

Σε κάποιες περιπτώσεις γίνονται ώστε ένας οργανισμός, μια εταιρεία να χτίσει ένα ευαίσθητο κοινωνικό πρόσωπο, ενώ στην πραγματικότητα τόσοι νέοι γονείς αγωνίζονται σκληρά, συνήθως χωρίς επιτυχία, να συνδυάσουν οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. Ειδικά οι γυναίκες. Η πλατφόρμα Ellevest, που δίνει συμβουλές οικονομικής διαχείρισης και επενδύσεων, αποκαλεί αυτό το φαινόμενο momwashing.

Μπορεί η Ellevest να εστιάζει στα γονεϊκά μέτρα (ή στην απουσία τους) στις ΗΠΑ, αλλά κάποιοι λόγοι για τους οποίους είναι τόσο δύσκολο να παντρέψεις μητρότητα και καριέρα ισχύουν και στην Ελλάδα:

-Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων διευρύνεται όταν γίνονται γονείς. Παρόλο που η αμοιβή ενός άντρα συνεχίζει να αυξάνεται, ακόμα και αφού γίνει πατέρας, εκείνη μιας γυναίκας ψαλιδίζεται – ίσως γιατί πλέον θεωρείται λιγότερο «αφοσιωμένη», όπως υποθέτει η πλατφόρμα.

-Στις ΗΠΑ η άδεια μητρότητας είναι άνευ αποδοχών. Στην Ελλάδα προβλέπονται από τον νόμο κάποιοι αμειβόμενοι μήνες αποχής από τη δουλειά αλλά πρακτικά πολλοί εργοδότες περιμένουν, και κάποιοι το καθιστούν σαφές, από τη νέα μητέρα να επιστρέψει όσο το δυνατόν νωρίτερα στο γραφείο.

-Παρόλο που η τηλεργασία φαίνεται πως ήρθε για να μείνει μετά την πανδημία, σύμφωνα με το Ellevest -και την εμπειρία πολλών- είναι σύνηθες οι εργοδότες να απαιτούν καθημερινή φυσική παρουσία ακόμα και από μαμάδες πολύ μικρών παιδιών, «γιατί έτσι είναι ευκολότερο να τις επιβλέπουν, για να μπουν στη νοοτροπία της εταιρείας, για να εκπαιδεύσουν νεότερους υπαλλήλους κ.λπ..

»Και η λίστα συνεχίζεται: 4) Είναι πιο ακριβό να είσαι μαμά γιατί οι μαμάδες αναμένεται να ξοδέψουν -και ξοδεύουν- για τα παιδιά τους περισσότερα από τους μπαμπάδες. 5) Είναι δύσκολο να βρεις επιλογές φύλαξης για τα παιδιά σου στις οποίες μπορείς να ανταποκριθείς οικονομικά. Και 6) η κοινωνία, απλά, δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα στην πραγματική ζωή μιας εργαζόμενης μητέρας».