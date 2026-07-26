Μόλις τέσσερις εισακτέοι στο Μαθηματικό Σάμου – Προβληματισμός για το μέλλον του Τμήματος

Έντονο προβληματισμό προκαλεί ο ιδιαίτερα χαμηλός αριθμός εισακτέων στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι, καθώς σύμφωνα με τα φετινά αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων μόλις τέσσερις υποψήφιοι εισάγονται στο Τμήμα.

Η εικόνα αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένα περιφερειακά πανεπιστημιακά τμήματα στην προσέλκυση νέων φοιτητών, με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να αναζητά τρόπους ενίσχυσης της ελκυστικότητάς τους.

Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια για την ένταξη του Τμήματος Μαθηματικών και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση από μόνη της δεν αρκεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς απαιτείται συνολικότερη ανάδειξη των επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προοπτικών που προσφέρουν οι μαθηματικές σπουδές.

Την ίδια στιγμή, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επενδύει στην ανάπτυξη νέων γνωστικών αντικειμένων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον Οινοτουρισμό. Το πρόγραμμα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Σάμου, συνδέοντας την πανεπιστημιακή εκπαίδευση με τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό και την τοπική επιχειρηματικότητα, με στόχο την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής του νησιού.

Παράλληλα, στρατηγική προτεραιότητα του Ιδρύματος αποτελεί η περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης του με την τοπική κοινωνία. Στόχος είναι η ανάπτυξη στενότερων συνεργασιών με τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους, ώστε η παρουσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου να συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της Σάμου.