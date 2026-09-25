Μνημόνιο τουριστικής συνεργασίας θα υπογράψουν την άνοιξη οι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης και Βουκουρεστίου

Νέα «σελίδα» στην τουριστική συνεργασία μεταξύ Θεσσαλονίκης και Βουκουρεστίου αναμένεται να «ανοίξει» την άνοιξη με το μνημόνιο συνεργασίας που θα υπογράψουν οι δήμαρχοι των δύο πόλεων, Στέλιος Αγγελούδης και Τσιπριάν Τσούκου (Ciprian Ciucu).

Οι δήμαρχοι συναντήθηκαν το πρωί στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, στο πλαίσιο της παρουσίας του κ. Αγγελούδη στο Βουκουρέστι για τη δράση «Destination Thessaloniki» και συμφώνησαν οι υπογραφές του μνημονίου να πέσουν στη Θεσσαλονίκη, την οποία θα επισκεφτεί ο κ. Τσούκου πιθανότατα τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο.

Εκτός από την ενίσχυση του τουρισμού, οι δύο δήμαρχοι, σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, συζήτησαν για τη συνεργασία των πανεπιστημίων των δύο πόλεων, αλλά και για την αύξηση της διασυνδεσιμότητας. «Ήταν ένα διήμερο μίας ουσιαστικής συνεργασίας και παρουσίας της πόλης της Θεσσαλονίκης στο Βουκουρέστι», δήλωσε αμέσως μετά τη συνάντηση ο κ. Αγγελούδης, ο οποίος ευχαρίστησε ιδιαίτερα την ελληνική πρεσβεία και το γραφείο του ΕΟΤ στο Βουκουρέστι για τη στήριξη και τη συνεργασία τους στην προσπάθεια προβολής της Θεσσαλονίκης.

Τον κ. Αγγελούδη συνόδευαν στη συνάντηση με τον κ. Τσούκου η πρέσβης της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, Λιλή Γραμματίκα και ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκης. Αμέσως μετά, ο κ. Αγγελούδης έγραψε στο βιβλίο των επισκεπτών: «Στον αγαπητό φίλο, δήμαρχο Βουκουρεστίου, ευχαριστώ για την φιλοξενία της ελληνικής αποστολής και την έναρξη μιας στενής και παραγωγικής συνεργασίας για την ανάπτυξη των δύο πόλεων», ενώ χάρισε στον κ. Τσούκου ένα αγαλματίδιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Πηγή+φωτο: ΑΠΕ ΜΠΕ