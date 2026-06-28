Μνημόνιο συνεργασίας του ΔΙΠΑΕ με το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια

Στην περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση της μεταξύ τους συνεργασίας προχώρησαν το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια, με έδρα τον Δήμο Τρικκαίων, μέσω της υπογραφής μνημονίου συνεργασίας, στις εγκαταστάσεις του ακαδημαϊκού ιδρύματος, στη Θέρμη.

Όπως επισημάνθηκε από τον πρύτανη του ΔΙΠΑΕ, καθηγητή Σταμάτη Αγγελόπουλο, το Πανεπιστήμιο έχει θεσπίσει ως όραμα και αποστολή, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη συνεργειών με κοινωνικούς φορείς και επιχειρήσεις, με στόχευση να παράγει επωφελές έργο μέσα από το ερευνητικό του αποτύπωμα, σε τομείς όπως το περιβάλλον.

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, τόνισε πως σκοπός του Δικτύου είναι η ανάληψη και υλοποίηση πολιτικών που αφορούν στην περιβαλλοντική, πολιτιστική, αισθητική και οικονομική ανάπτυξη των ποτάμιων οικοσυστημάτων.

Μέσω του μνημονίου συνεργασίας, το οποίο υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου και έρχεται ως συνέχεια προηγούμενης συνεργασίας, δίνεται η δυνατότητα ανάληψης, από κοινού, δράσεων και πρωτοβουλιών σχετικών με τα ποτάμια οικοσυστήματα, την προστασία και ανάδειξή τους, με τη συμβολή του επιστημονικού δυναμικού του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του ΔΙΠΑΕ.

Μεταξύ των πεδίων συνεργασίας περιλαμβάνονται:

– Η ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας με παραποτάμιες οικοτουριστικές δράσεις.

– Η διοργάνωση παρόχθιων και παραποτάμιων διεθνών Summer Camps, τα οποία θα απευθύνονται σε φοιτητές από όλο τον κόσμο, στις περιοχές των δήμων του Δικτύου με συμμετοχή επιστημόνων με σχετικό ερευνητικό αντικείμενο.

– Η προστασία και διαχείριση φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος των ποτάμιων, παραποτάμιων και δελταϊκών περιοχών.

– Η ανάπτυξη της οικονομίας παραποτάμιων περιοχών μέσα από σχετικές δράσεις συναφείς με τα ύδατα.

– Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση πολιτών για την πρόληψη, τη διαχείριση κινδύνων και την αντιμετώπιση και διαχείριση κρίσεων των χειμμαροποτάμιων υδάτων σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων.

– Η υποστήριξη σε σχέδια δράσης αντιπλημμυρικού σχεδιασμού και προστασίας ποταμών, παραποτάμιων και δελταϊκών περιοχών.

– Η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για αντιπλημμυρική προστασία και αποκατάσταση ποτάμιων οικοσυστημάτων.