Μνημόνιο συνεργασίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισε

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης συνυπέγραψαν σήμερα, 21 Απριλίου 2026, Μνημόνιο Συνεργασίας, σηματοδοτώντας την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής τους σύμπραξης.

Η συνεργασία των δύο επιστημονικών φορέων θέτει τις βάσεις για τη διερεύνηση και την από κοινού ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών σχεδίων και καινοτόμων οργανωτικών δομών ενισχύοντας τον ρόλο τους στο οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας.

Μεταξύ άλλων, το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει τη διερεύνηση συνεργασίας στο υπό σύσταση παράρτημα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις Βρυξέλλες. Στο πλαίσιο της συνεργασίας προωθείται η μεταφορά τεχνογνωσίας και η αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, με έμφαση στην ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη τεχνοβλαστών. Η σύμπραξη επεκτείνεται και στην ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού για εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και στη συμμετοχή ερευνητών του ΕΚΕΤΑ σε διδακτορικές διατριβές.

Επιπλέον, προβλέπεται η από κοινού χρήση υποδομών και εργαστηριακού εξοπλισμού, η ενίσχυση της πρακτικής άσκησης και της απασχόλησης φοιτητών και αποφοίτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, καθώς και η συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και η συνεργασία σε ερευνητικά έργα και διαγωνισμούς. Μέσα από το σύνολο αυτών των δράσεων επιδιώκεται η ανάπτυξη ουσιαστικών συνεργειών μεταξύ των ερευνητικών ομάδων των δύο φορέων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ο Πρύτανης, Καθηγητής, Σταμάτης Αγγελόπουλος και εκ μέρους του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ο Πρόεδρος ΔΣ, Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης.

«Η συνεργασία του Πανεπιστημίου μας με το ΕΚΕΤΑ αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα με στόχο τη διάχυση της έρευνας που εκπονείται στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος για την περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας της Θεσσαλονίκης. Οι άξονες της συνεργασίας μας επικεντρώνονται στην προώθηση και σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνία και της οικονομίας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτή τη συνεργασία, η οποία μέσα από μία σειρά ποικίλων

επιστημονικών δράσεων θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία των δύο φορέων προς όφελος της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης» σημείωσε ο Πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Καθηγητής, Σταμάτης Αγγελόπουλος.