Μνημόνιο συνεργασίας με το ΑΠΘ για την ίδρυση και λειτουργία της πρώτης επώνυμης Έδρας με τίτλο «Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Τη συνεργασία που έχουν ήδη αναπτύξει σε επιστημονικά πεδία που ενδιαφέρουν την Αυτοδιοίκηση επισφράγισαν η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με το Μνημόνιο που συνυπέγραψαν ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, παρουσία των πρυτανικών αρχών του ιδρύματος, καθηγητών και μελών του Δ.Σ της Ένωσης των Δήμων.

Το μνημόνιο συνεργασίας που έχει ως αντικείμενο την ίδρυση και λειτουργία, με τη χρηματοδότηση της ΠΕΔΚΜ,της Επώνυμης Έδρας με τίτλο «Τοπική Αυτοδιοίκηση» στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ,έρχεται να διασυνδέσει το Πανεπιστήμιο με την κοινωνία και παράλληλα να δείξει ποια είναι η θέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη σύγχρονη Ελλάδα.

Στην τελετή του Μνημονίου συνεργασίας στην αίθουσα της Συγκλήτου του ΑΠΘ, o Πρύτανης κ. Αναστασιάδης ως οικοδεσπότης καλωσόρισε τους δημάρχους, κάνοντας λόγο για μια πολύ σημαντική στιγμή και ημέρα για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. «Είναι μια σημαντική ημέρα, γιατί αυτό που έχουμε ως στρατηγικό σχεδιασμό, τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την πραγματική κοινωνία, σήμερα γίνεται πράξη με μία ακόμα ψηφίδα». Στόχος, όπως είπε, είναι η έδρα αυτή να αποτελέσει πραγματικά ένα κόμβο γνώσης, διαλόγου και τεκμηρίωσης, ενώ πρόσθεσε ότι «αυτό το οποίο γίνεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με την ίδρυση όλων αυτών των εδρών, είναι ότι προσπαθούμε να δώσουμε στις φοιτήτριες και στους φοιτητές μας όλα εκείνα τα νέα στοιχεία και τις δεξιότητες που απαιτούνται, ώστε μετά το πτυχίο τους να έχουν πραγματικά όλα τα εφόδια τα οποία απαιτεί η εποχή».

«Ταυτόχρονα όμως», είπε, «δημιουργούμε έναν κόμβο έρευνας, καινοτομίας και διασύνδεσης με την πραγματική κοινωνία, με τις πραγματικές ανάγκες του εκάστοτε φορέα, ο οποίος υποστηρίζει αυτή την επώνυμη έδρα. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, μιλάμε για μία έδρα, η οποία θα συμβάλει τόσο από την πλευρά του πανεπιστημίου προς την τοπική αυτοδιοίκηση, όσο και αντίστροφα».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις συνθήκες που δημιουργούνται για τα μεταπτυχιακά προγράμματα, αλλά και τα προγράμματα επιμόρφωσης Δια Βίου Μάθησης σε θέματα τα οποία τα αντιμετωπίζει καθημερινά η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως ο χωρικός σχεδιασμός, η ψηφιακή διακυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση, η βιώσιμη ανάπτυξη, η περιβαλλοντική πολιτική κ.α.

«Πιστεύω», συνέχισε ο Πρύτανης κ. Αναστασιάδης «ότι η έδρα αυτή θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να υπάρξει διασύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας και το Πανεπιστήμιο να αποτελέσει τμήμα αυτού του πολύ μεγάλου οικοσυστήματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Ι. Καϊτεζίδης: Το Αριστοτέλειο είναι το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας

Ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, μιλώντας στην τελετή υπογραφής του μνημονίου ευχαρίστησε τις Πρυτανικές Αρχές για τη συνεργασία, γνωστοποιώντας ότι η απόφαση της ΠΕΔΚΜ ήταν ομόφωνη, όπως και αυτή της Συγκλήτου.

«Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι το πανεπιστήμιο της καρδιάς μας. Επομένως αυτό που κάναμε ήταν οφειλόμενο στις ψυχές μας πρώτα απ’ όλα. Το δεύτερο, το σημαντικό, είναι ότι πραγματικά δείχνουμε και ποια είναι η θέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη σύγχρονη Ελλάδα. Γιατί πολλοί μας συνδέουν με το να μαζεύουμε τα σκουπίδια και να κάνουμε δρόμους και πεζοδρόμια. Αυτά πρέπει να τα κάνουμε γιατί είναι η καθημερινότητά μας. Κρινόμαστε απ’ αυτά, αλλά οι σύγχρονοι Δήμοι, η σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση στην πατρίδα μας οφείλει να έχει απαντήσεις και παρεμβάσεις και στα σημαντικά θέματα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία για την ίδρυση και λειτουργία της επώνυμης Έδρας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση είπε πως «ήταν το θέλω μας να δημιουργηθεί μία Έδρα σε αυτό το Πανεπιστήμιο, η οποία είναι σίγουρο ότι μέσω της επιστημονικής έρευνας αλλά και μέσω των φοιτητών που θα προχωρήσουν σε αυτό το πεδίο, θα βοηθήσει στη διαμόρφωση των πόλεων μας όπως τη θέλουμε και όπως απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες». Και μία γειτονιά, συνέχισε ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, να διαμορφωθεί με βάση τους κανόνες που θα μελετήσει η έδρα αυτή θα είναι επιτυχία για την αυτοδιοίκηση. Εξάλλου, όπως ανέφερε, «μιλάμε για πόλεις οι οποίες θα πρέπει να είναι ορθά σχεδιασμένες, ανθεκτικές, να απαντούν στα σύγχρονα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και να κάνουν και εμάς τους αυτοδιοικητικούς να υπερηφανευόμαστε ότι μπορούμε επιτέλους και στην πατρίδα μας να προβλέπουμε από πριν και όχι να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις».

Ο αντιπρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης, ανέφερε ότι η σχολή είναι συνυφασμένη με την Αυτοδιοίκηση και στόχος, όπως είπε, είναι να γίνουν οι πόλεις καλύτερες. Από την πλευρά του ο γραμματέας της ΠΕΔΚΜ, αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης, τόνισε ότι διαχρονικά ήταν ζητούμενο ένα Πανεπιστήμιο ανοιχτό στην κοινωνία που θα συνδέεται με την οικονομική δραστηριότητα της πόλης.

Για μια καινοτόμο δομή έκανε λόγο ο πρόεδρος του τμήματος, καθηγητής Νικόλας Καρανικόλας, ο οποίος άλλωστε συνδέεται στενά με την Αυτοδιοίκηση, καθώς διετέλεσε δήμαρχος Νάουσας. «Η καθημερινότητα στις πόλεις μας απαιτεί τέτοιου είδους συνέργειες και τέτοιου είδους κινήσεις, τέτοιου είδους δημιουργία υποδομών και μία έδρα η οποία έχει πάρα πολλά σημαντικά να προσφέρει το επόμενο διάστημα τόσο στο Πανεπιστήμιό μας και τη σύνδεση με την κοινωνία όσο και στους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας», σημείωσε.

*Υπενθυμίζεται ότι η Έδρα, θα αποτελεί ακαδημαϊκή και ερευνητική δομή ειδικού σκοπού, ενταγμένη οργανικά και λειτουργικά στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, με αποστολή την ανάπτυξη, υποστήριξη και προαγωγή της διδασκαλίας, της έρευνας, της επιμόρφωσης και της τεκμηρίωσης σε ζητήματα που άπτονται της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της χωρικής διακυβέρνησης και της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Θα έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και αναπτύσσει το έργο της στο πεδίο: