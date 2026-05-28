Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας και της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης ElevenLabs για το ψηφιακό κράτος και τη διάσωση τοπικών διαλέκτων

Στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο CEO της ElevenLabs υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού κράτους και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη υλοποιήσει «το πιο φιλόδοξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της», προσφέροντας πάνω από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες. Τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει «εντελώς νέες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με το κράτος», επιτρέποντας ένα πολυγλωσσικό, φωνητικό και πιο διαισθητικό περιβάλλον εξυπηρέτησης, το οποίο θα κάνει τις δημόσιες υπηρεσίες πιο προσβάσιμες και ανθρώπινες.

Ο Mati Staniszewski ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας στο οικοσύστημα της ElevenLabs, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα αποτελεί μεγάλο μέρος αυτής της προσπάθειας από την αρχή», καθώς Έλληνες επιστήμονες ηγούνται κρίσιμων ερευνητικών ομάδων της εταιρείας. Εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία, επισημαίνοντας ότι η ElevenLabs θέλει «να δώσει φωνή στη φιλοδοξία της Ελλάδας» για έναν σύγχρονο ψηφιακό μετασχηματισμό.

Κεντρικός άξονας του Μνημονίου αποτελεί επίσης η προστασία και διάσωση των ελληνικών τοπικών διαλέκτων, με στόχο τη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων που θα καταγράφουν, θα αναλύουν και θα αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα γλωσσικά ιδιώματα της χώρας. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούν να λειτουργούν σε πολλαπλές γλωσσικές και τοπικές εκδοχές.

Η κυβέρνηση βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως μοχλό για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού, με εφαρμογές που εκτείνονται από την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών έως τον τουρισμό έναν από τους πιο δυναμικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Από την πλευρά της, η ElevenLabs αναγνωρίζει την πρόοδο της Ελλάδας και επενδύει σε μια συνεργασία που συνδυάζει τεχνολογική και πολιτιστική αξία.

Με το Mνημόνιο Κατανόησης αυτό εγκαινιάζεται μια συνεργασία που φέρνει στο προσκήνιο μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης διεθνώς. Η εταιρεία, που ξεκίνησε το 2022 στο Λονδίνο, έχει εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο λύσεων voice AI, με εκτενείς δραστηριότητες από το text-to-speech και τη μεταγραφή έως τα voice agents, το dubbing, τη δημιουργία μουσικής και τα εργαλεία παραγωγής περιεχομένου. Η συνεργασία, σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου, θα αναπτυχθεί στους τομείς των ψηφιακών φωνητικών υπηρεσιών του Δημοσίου, στον «Φάρο», το ελληνικό AI Factory για πολιτισμό, γλώσσα, υγεία και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και στο ψηφιακό mAiGreece των υπουργείων Τουρισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υποστήριξη των επισκεπτών της χώρας.